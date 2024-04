Movieplayer al Comicon 2024: il programma della nostra live del 27 aprile

Lorenzo Zurzolo e Ciro Priello tra gli ospiti delle live di Movieplayer della giornata di oggi, sabato 27 aprile, tra gli eventi più attesi del Comicon i contenuti in anteprima del fantasy IF - Gli amici immaginari.

Il Comicon Napoli 2024 entra nel vivo con l'arrivo del weekend. Grandi sorprese attendono i visitatori che si recheranno alla Mostra Oltremare di Napoli per incontrare i numerosi ospiti o assistere alle attività previste per grandi e piccini amanti di fumetti, cinema, videogame, musica e chi più ne ha più ne metta.

Compromessi Sposi: Lorenzo Zurzolo in una scena del film

Tra gli ospiti più attesi della giornata di oggi l'attore Lorenzo Zurzolo, acclamato interprete di serie come Baby, Prisma e Una storia di Francesca Archibugi, comparso anche in EO di Jerzy Skolimowski e in Diabolik - Chi sei? dei Manetti Bros. Ma tra gli eventi si segnala uno show con i doppiatori più famosi d'Italia, la presentazione speciale di IF - Gli amici immaginari, fantasy di John Krasinski con Ryan Reynolds realizzato in tecnica mista, durante la quale verranno mostrati alcuni contenuti in anteprima introdotti da Ciro Priello dei Jackal.

E proprio Ciro Priello interverrà come ospite in una delle live** di Movieplayer.it, in diretta streaming su Twitch dalle 10 alle 18 tutti i giorni del Comicon. Tra gli altri ospiti della giornata si segnalano Lorenzo Zurzolo, l'ex calciatore Lele Adani e il fumettista Fabio Celoni. Venite a trovarci nel box ospitato dal Comicon Napoli 2024 o seguiteci in live streaming su Twitch.

Il programma delle live di Movieplayer.it del 27 aprile