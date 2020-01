Movieplayer Awards 2020: dal 7 gennaio votate film e serie tv dell'anno!

Come ogni anno, per celebrare i 365 giorni di intrattenimento che ci siamo appena lasciati alle spalle, festeggiamo con i Movieplayer Awards 2020! Anche quest'anno è arrivato il momento di far sentire la vostra voce sui migliori film e serie tv e sulle performance più convincenti del 2019 cinematografico e televisivo.

La redazione di Movieplayer.it ha selezionato per voi una vasta gamma di nomination (televisive e cinematografiche) tra cui, in pochi minuti, potrete eleggere i vostri vincitori! Sarà possibile votare dal 7 al 12 gennaio 2019!

Nel rinnovare quindi il nostro (e vostro) appuntamento con i Movieplayer Awards, e in attesa di vedere cosa ci aspetta quest'anno, ricordiamo che l'anno scorso i premi assegnati dai nostri lettori sono stati dominati dal Bohemian Rhapsody, selezionato come Miglior Film dell'Anno e premiato anche nelle categorie Miglior Attore Protagonista (grazie a Rami Malek), Migliore Colonna Sonora e Migliore Sequenza Indimenticabile (il mastodontico concerto del Live Aid del 1985).

I 25 film più attesi del 2020

Altro protagonista d'annata è stato Roma di Alfonso Cuarón: anche ai Movieplayer Awards l'autore messicano si è aggiudicato la statuetta al Miglior Regista, oltre a quella per il Miglior Film in Streaming. Un altro film a sbancare gli Awards del 2019 è stato Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che ha trionfato in Miglior Sceneggiatura, Migliore Attrice Protagonista e Miglior Attore Non Protagonista. La Marvel è tornata a casa con due premi grazie a Avengers: Infinity War, premiato come Miglior Film di Supereroi e Miglior Contributo Tecnico.

Nell'ambito della serialità tv, invece, la Migliore Serie è risultata essere Hill House, che ha battuto mostri sacri come Gomorra - La Serie, Il trono di spade e molti altri. Lo show Netflix ha anche portato a casa il premio come Migliore Serie TV Nuova, Miglior Serie Sci-Fi/Horror. Dopo anni Lena Headey non ha vinto il premio come Miglior Attrice per la usa Cersei de Il trono di spade, lasciando spazio a Amy Adams e la sua splendida performance in Sharp Objects. Tra i vincitori anche La casa di carta (Migliore Serie Crime) e The Big Bang Theory (Migliore Serie Comedy).