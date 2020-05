"La Mostra di Venezia 2020 si terrà a settembre" la conferma del Presidente Luca Zaia

La Mostra del Cinema di Venezia 2020 si terrà, come previsto, i primi di settembre; arriva anche la conferma da parte del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia il quale ha assicurato che il prestigioso evento non è a rischio nonostante l'emergenza sanitaria.

"La Mostra del cinema di Venezia si farà a settembre come previsto". ha garantito Zaia, che è nel Cda del festival. "Gli esperti dicono che settembre è la finestra per le elezioni quindi si può fare la Mostra. Ho parlato con il Presidente Roberto Cicutto e sul problema Biennale Architettura è stato detto che la maggior parte degli espositori non se la sentiva di fare gli allestimenti dei padiglioni, sulla Mostra del cinema probabilmente non ci saranno tutte le produzioni che siamo abituati a vedere perché si sono fermate le lavorazioni ed anteprime dei film".

L'edizione 2020 della Mostra di Venezia era stata già confermata dal direttore artistico Alberto Barbera la scorsa settimana. Per ora Barbera non ha ancora diffuso i dettagli su come si svolgerà questa edizione del festival, in attesa inoltre di ulteriori sviluppi riguardanti la complicata situazione sanitaria internazionale, ma ci potrebbe essere una collaborazione in vista con Cannes, il dialogo con il suo direttore Thierry Fremaux sarebbe dunque aperto.

Gli attuali appuntamenti della Biennale di Venezia sono quindi la 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera dal 2 al 12 settembre; il 48. Festival Internazionale del Teatro diretto da Antonio Latella dal 14 al 24 settembre; il 64. Festival Internazionale di Musica Contemporanea diretto da Ivan Fedele, dal 25 settembre al 4 ottobre; il 14. Festival Internazionale di Danza Contemporanea diretto da Marie Chouinard dal 13 al 25 ottobre. I dettagli su come si svolgerà Venezia 2020 potrebbero forse essere comunicati alla fine di maggio, come era stato accennato in precedenza in occasione di un'intervista rilasciata da Barbera.