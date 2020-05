Venezia 2020: confermata la Mostra del Cinema

Le date di Venezia 2020 sono state confermate: la 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica dovrebbe svolgersi dal 2 al 12 settembre, come riportato dal comunicato stampa in cui si annuncia lo spostamento della Biennale Architettura al 2021 e della Biennale Arte al 2022.

Per ora il direttore Alberto Barbera non ha ancora diffuso i dettagli su come si svolgerà questa edizione del festival, in attesa inoltre di ulteriori sviluppi riguardanti la complicata situazione sanitaria internazionale.

Il presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto ha spiegato parlando della decisione riguardante l'appuntamento dedicato all'Architettura: "Gli ultimi giorni hanno chiarito la realtà che abbiamo di fronte. Con il massimo rispetto per il lavoro svolto da tutti, gli investimenti fatti dai partecipanti e considerando le difficoltà incontrate da tutti i paesi, le istituzioni, le università, gli studi di architettura, insieme all'incertezza della mobilitazione delle opere, dei viaggi e in virtù delle nuove misure in materia di Covid-19 che sono state e saranno adottate, abbiamo deciso di ascoltare coloro che, e sono la maggioranza, hanno richiesto il rinvio della Biennale di Architettura. Ho ricevuto molti messaggi che auspicavano un rinvio al 2021".

Gli attuali appuntamenti della Biennale di Venezia sono quindi la 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera dal 2 al 12 settembre; il 48. Festival Internazionale del Teatro diretto da Antonio Latella dal 14 al 24 settembre; il 64. Festival Internazionale di Musica Contemporanea diretto da Ivan Fedele, dal 25 settembre al 4 ottobre; il 14. Festival Internazionale di Danza Contemporanea diretto da Marie Chouinard dal 13 al 25 ottobre.

I dettagli su come si svolgerà Venezia 2020 potrebbero forse essere comunicati alla fine di maggio, come era stato accennato in precedenza in occasione di un'intervista rilasciata da Barbera.