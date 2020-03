Most Dangerous Game: il trailer della serie con star Liam Hemsworth

Liam Hemsworth e Christoph Waltz sono i protagonisti della serie Most Dangerous Game, ecco il trailer del progetto!

Most Dangerous Game, di cui Quibi ha diffuso il trailer, è la nuova serie con protagonista l'attore Liam Hemsworth che debutterà sulla piattaforma di streaming il 6 aprile.

Nel video si vede il protagonista ricevere una diagnosi drammatica che lo porta a prendere una scelta inaspettata: accettare la proposta di un uomo misterioso che gli offre la possibilità di guadagnare migliaia di dollari per ogni ora che riuscirà a sopravvivere a un gioco mortale.

Due degli episodi di Most Dangerous Game sono diretti da Phil Abraham (Mad Men) e la storia è un adattamento del racconto di Richard Connell scritto nel 1942.

Liam Hemsworth avrà la parte di Dodge Maynard, un malato terminale pronto a tutto per trovare un modo per sostenere economicamente la moglie, che è incinta, prima di morire. Un uomo misterioso, interpretato da Christoph Waltz, gli offre la possibilità di partecipare a un gioco, della durata di 24 ore, che potrebbe risolvere i suoi problemi.