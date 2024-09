Morto James Earl Jones, storica voce di Darth Vader e Mufasa

L'attore veterano James Earl Jones, la cui voce distinta lo ha reso un punto fermo del cinema e della televisione, è morto lunedì mattina nella sua casa di Dutchess County, a New York, all'età di 93 anni.

I suoi rappresentanti dell'Independent Artist Group hanno confermato la notizia a Deadline. TVLine ha contattato la IAG per avere conferma.

L'attore è forse meglio conosciuto come voce di Darth Vader in tutta la serie di Star Wars. Oltre ad aver doppiato l'iconico cattivo sia nella trilogia originale che nei film prequel, Jones ha prestato la sua voce anche alla serie animata Star Wars Rebels e al film del 2016 Rogue One: A Star Wars Story. Recentemente la sua voce è stata utilizzata nella serie limitata Disney+, Obi-Wan Kenobi. La tecnologia Respeecher è stata utilizzata per sintetizzare digitalmente la voce di Jones, per l'elmetto di Darth Vader.

The Big Bang Theory: James Earl Jones e Carrie Fisher guest star

La carriera

Jones ha iniziato a lavorare a teatro in molte produzioni di Shakespeare come Otello, Re Lear, Sogno di una notte di mezza estate, Misura per misura e Amleto. Nel 1982 ha recitato nella commedia di August Wilson Fences, che gli è valsa il secondo Tony Award come miglior attore.

Il Principe cerca figlio: James Earl Jones in una scena

Sul piccolo schermo, è apparso in soap opera diurne come Sentieri e As the Word Turns. Tra i crediti televisivi degni di nota si annovera anche la miniserie Radici - Le nuove generazioni, il ruolo del procuratore distrettuale Horace McCoy in un episodio del 1993 di Law & Order, il ruolo del narratore in Una famiglia del terzo tipo, Homicide: Life on the Street, Under One Roof del 1995, I Simpson, Everwood e il ruolo di se stesso in un episodio del 2014 di The Big Bang Theory.

Nel 1964, Jones ha fatto il suo debutto cinematografico nel film Il dottor Stranamore, ovvero come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba di Stanley Kubrick. La sua lunga carriera cinematografica comprende anche l'interpretazione di Malcolm X di fronte a Muhammad Ali in Io sono il più grande del 1977, Conan il barbaro del 1982, L'uomo dei sogni, Giochi di potere, I ragazzi vincenti e la voce di Mufasa nel film d'animazione Il re leone, nel suo sequel Il re leone II - Il regno di Simba e nel remake del 2019 con Beyoncé e Donald Glover. Ha anche interpretato Re Jaffe Joffer ne Il principe cerca moglie (ruolo che ha ripreso nel sequel Il principe cerca figlio del 2021).

In oltre 60 anni di carriera, Jones ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre Tony Awards, un Emmy e un Oscar alla carriera nel 2011.