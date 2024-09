James Earl Jones, Broadway omaggerà il leggendario attore con lo spegnimento delle luci

La memoria di James Earl Jones verrà onorata con lo spegnimento delle luci dei teatri di Broadway. Conosciuto in tutto il mondo per aver prestato la voce al villain Darth Vader in Star Wars, Jones è scomparso lo scorso 9 settembre all'età di 93 anni nella sua casa nella contea di Dutchess, New York.

Per tributargli il giusto omaggio, i teatri di Broadway spegneranno le loro luci per ricordare l'attore, che oltre alla nutrita filmografia accumulata negli anni, ha accumulato una serie di performance notevoli sul palcoscenico in settant'anni di carriera.

In Memoriam

Le luci dei teatri verranno spente nella giornata di giovedì 26 settembre alle 18.45, proseguendo una celebre tradizione di Broadway in occasione della scomparsa di icone del teatro. Jason Laks, presidente ad interim della Broadway League ha rilasciato questa dichiarazione in relazione al tributo riservato alla star.

James Earl Jones in una scena di Il principe cerca moglie

"James Earl Jones era un vero pilastro dell'industria di Broadway, regalando esperienze indimenticabili a più generazioni di spettatori, accumulando nel frattempo molti meritatissimi riconoscimenti, premi e successi per le sue performance iconiche in altri campi dell'intrattenimento" ha esordito Laks.

Il presidente prosegue:"Pur riconoscendo e celebrando l'importante eredità del signor Jones attraverso diversi media, siamo particolarmente orgogliosi della sua eredità a Broadway e siamo grati per le tante performance memorabili con cui ha impreziosito i nostri palchi".

Nel 2017, James Earl Jones aveva ricevuto un premio speciale Tony Award alla carriera. Cinque anni più tari, il Cort Theatre, dove debuttò nel 1958, venne rinominato James Earl Jones Theatre. Seppur conosciuto principalmente per i suoi ruoli cinematografici, Jones iniziò la propria carriera a Broadway nel 1957 in qualità di sostituto in The Egghead, vincendo il primo Tony Award dieci anni dopo con The Great With Hope.

Molteplici le sue performance in teatro degne di nota, tra cui Fences di August Wilson, The Iceman Cometh, Uomini e topi, La gatta sul tetto che scotta e A spasso con Daisy.