Morta Roberta Flack, star del soul e famosa per il brano Killing Me Softly With His Song

La leggendaria cantante pop/R&B e soul Roberta Flack, famosa soprattutto nei primi anni '70 per il successo ottenuto con The First Time Ever I Saw Your Face e Killing Me Softly With His Song, è scomparsa all'età di 88 anni.

Grazie alle due canzoni, Flack si aggiudicò Grammy Award e diversi altri riconoscimenti. La sua morte è stata annunciata ufficialmente dal rappresentante della cantante.

L'annuncio della morte di Roberta Flack

"Siamo profondamente addolorati per la scomparsa della splendida Roberta Flack" si legge nella dichiarazione "avvenuta questa mattina, 24 febbraio 2025. È morta serenamente, circondata dalla sua famiglia. Roberta ha abbattuto barriere e record. Era anche una fiera educatrice".

La fama vera e propria di Robert Flack arrivò successivamente all'uscita delle sue canzoni più note, quando Clint Eastwood utilizzò la sua versione di The First Time Ever I Saw Your Face nel suo debutto alla regia, Brivido nella notte.

Dal successo negli anni '70 agli ultimi anni di carriera di Roberta Flack

L'apice del successo di Roberta Flack fu nel 1974, con l'exploit di Where Is the Love. Il suo stile raffinato le permise di portare sei singoli della Top 10 pop e dieci nella Top 10 R&B.

Peter Shapiro la descrisse così:"Raffinata, elegante e dal tocco jazz, Roberta Flack è stata, sotto molti aspetti, l'artista soul perfetta dei primi anni '70. Le sue ballate delicate e sensuali attraevano il pubblico di Burt Bucharach e dei 5th Dimension mentre il suo tocco brillante al pianoforte e la dizione impeccabile la rendevano l'icona del soul sofisticato".

Roberta Flack ha continuato ad incidere musica fino agli anni 2000; l'ultimo album, Let It Be Roberta, dedicato ai Beatles, uscì nel 2012.