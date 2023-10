Morgane - Detective geniale 3, stasera su Rai 1 la terza puntata: ecco trama e cast

Morgane - Detective geniale 3, nuova stagione della serie poliziesca francese con Audrey Fleurot, torna stasera su Rai 1 alle 21:25 con la terza puntata. Che comincerà malissimo per l'ispettore Karadec, che assiste con sguardo di disapprovazione a un bacio tra Morgane e Timothée, scoprendo così la relazione.

Trama puntata di martedì 3 ottobre

Nell'episodio dal titolo "Relazioni pericolose", la squadra rinviene, sulle rive di un canale, il cadavere di Adèle Mercier, 37 anni, sposata con un insegnante di nuoto e madre di una figlia di 8 anni, uccisa con un colpo di pistola alla testa. Morgane e Karadec indagano e scoprono che l'ex fidanzato della vittima, riemerso nella sua vita dopo otto anni di prigione, era riuscito a farsi assumere nella piscina dove suo marito e sua figlia trascorrevano tutto il loro tempo. Chi era veramente Adèle Mercier? Morgane dovrà risolvere questo mistero, mentre il suo rapporto con Karadec diventa sempre più complicato e anche Thimothée riflette sulla "complessità" della relazione con lei.

A seguire, nell'episodio "Il rasoio di Occam", Morgane e i suoi figli scoprono 40.000 euro nascosti dietro la lavastoviglie e non sanno cosa farne. Il corpo di Salomé Rousseau, studentessa diciannovenne di medicina, viene ritrovato dagli studenti nell'Aula Magna della sua facoltà, con un bisturi d'argento conficcato nel cuore. L'arma del delitto è stata rubata dall'ufficio del preside, a cui hanno accesso una decina di persone, tra cui Emile Salvatore, il tuttofare del campus. L'indagine prende una piega piuttosto angosciante quando tutti gli indizi portano a credere che la vittima fosse un vampiro, soprattutto quando si scopre che Salomé aveva in realtà 39 anni. Intanto, la relazione tra Morgane e Karadec prende una nuova direzione poiché si ritrovano single contemporaneamente per la prima volta.

Il cast

Riconfermato, con una new entry importante, il cast delle prime due stagioni, a cominciare dalla protagonista, Audrey Fleurot, che torna a vestire i panni di Morgane Alvaro, prima donna delle pulizie, ora in forza alla Polizia di Lille grazie alle sue doti intellettive. Mehdi Nebbou è l'ispettore Adam Karadec, colui che deve tollerare tutte le intemperanze sul lavoro di Morgane, finendone inevitabilmente travolto. Marie Denarnaud è Céline Hazan, superiore di Adam, Bruno Sanches è Gilles Vandraud, Bérangère McNeese è Daphné Forestier. Tornano naturalmente i figli di Morgane, a cominciare da Thea (Cypriane Gardin) ed Elliot (Noé Vandevoorde), figlio di mezzo, dotato come la madre di un quoziente intellettivo superiore alla media. New entry è Jérémy Lewin nei panni di Thimothée Guichard, assunto per sostituire Morgane dopo le dimissioni volontarie, non riesce a resistere al suo fascino e, nonostante i tentativi di lei di farlo licenziare, se ne innamora perdutamente.