Morgan a Vieni da Me: “Vorrei chiarire con Bugo”

Morgan vorrebbe far pace con Bugo: l'ha annunciato a Vieni da me durante una telefonata a sorpresa. Caterina Balivo stava intervistando la mamma del cantante quando è arrivata la sua telefonata che ha promesso alla conduttrice di voler far pace con Bugo e di rivedere la madre.

Mentre Caterina Balivo intervista Luciana Colnaghi, madre di Morgan, a sorpresa interviene proprio lui con una telefonata in diretta. Il cantante inizia a parlare: "Quello che ho fatto per Bugo è per Bugo. Lui è primo in classifica. Lui esiste, è sulla bocca di tutti. Io sono un maestro per lui. Lui mi ha messo i piedi in testa. E' stato un barbaro, spocchioso. Io gli voglio bene. L'ho reso ricco". Senza fermarsi ha poi aggiunto: "Tutti mi state soltanto dando addosso senza capire la nobiltà del mio gesto.. Non si può fare musica in Italia, è schifosa. Me ne devo andare fuori dalle scatole. L'Italia non mi merita, io come Cristo". Poi dice di voler far pace con Bugo, magari cantando insieme la canzone del festival: "ho provato a chiamarlo inutilmente - dice ironizzando: Bugo dove sta? È stato un Bugo nell'acqua, ora bisogna andare a cercarlo". La Balivo offre il suo studio per la sospirata reunion tra Bugo e Morgan, ma vuole soprattutto che lui torni ad abbracciare la mamma.

Poco prima Luciana Colnaghi aveva preso le difese del figlio ma aveva anche raccontato del suo dolore di madre:"Da quando ha avuto lo sfratto non ho avuto grandi contatti con lui, solo qualche messaggino: lui mi ha detto che lo abbiamo abbandonato nel bosco, ma è lui che si è isolato. Non so neanche dove abita, mi dà un grosso dispiacere: ha sempre vissuto vicino a me". Mamma Luciana aveva poi parlato dei difficili rapporti del figlio con il resto della famiglia: "La famiglia gli vuole bene, non deve pensare che non ci occupiamo di lui: pensa sempre che tutti gli facciano del male, non voglio che non parli più con la sorella".

Parlando del Festival di Sanremo la signora Luciana ha detto "Ha sbagliato, se aveva dei problemi o delle difficoltà doveva discutere con Bugo privatamente, non di fronte a tutti gli italiani". Ma il cuore di madre ha il sopravvento e difende il figlio, riferendosi alla serata dedicata alle cover dice: "Bugo ha fatto tutto quella buffonata, Marco si è inviperito ed ha fatto tutto questo. Lui s'è incazzato ma non deve farlo: poi si pente eh, ma ha sbagliato".

Per ascoltare tutto l'intervento di Morgan a sorpresa a Vieni da me basta cercare la trasmissione nella sezione Replay della piattaforma RaiPlay.

