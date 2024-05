Morgan torna a X Factor? 'Sì, ma con la bomba atomica'

Morgan tornerà a X Factor nonostante quanto accaduto lo scorso anno? Lui ci ha scherzato su dopo l'esibizione al Concerto del Primo Maggio, e a chi chiedeva lumi ha risposto che sì, potrebbe in effetti tornare, ma "per distruggere tutto con una bomba atomica".

Tutti ricorderanno che a novembre 2023, dopo una puntata tesissima in cui aveva litigato con gli altri tre al tavolo della giuria e si era scagliato più volte contro la produzione dello show, Morgan era stato ufficialmente rimosso, a gara in corso, dal suo ruolo di giudice. Un suo ritorno a X Factor dunque, al momento, pare assai improbabile (nonostante il cast del talent sia al momento molto "aperto", fatta eccezione per l'addio di Dargen D'Amico, non è chiaro se Ambra e Fedez torneranno). Anche perchè, come ha ufficialmente annunciato ieri in un'intervista all'agenza LaPresse, dopo 17 anni Morgan è tornato a firmare con una major, la Warner, concorrente di quella Sony che è invece legata a X Factor.

Ed è proprio la Warner ad aver prodotto il nuovo brano, Rutti, che il cantautore ha portato sul palco allestito ieri al Circo Massimo: "è un'invettiva a favore del popolo e della musica, la discografia lo ha capito e verrà pubblicato da una major, la Warner, dopo 17 anni. Mi hanno cercato loro, sono degli stalker".

Non ha risparmiato invettive nemmeno questa volta, Morgan, ma ha risparmiato le sfuriate, almeno quella per la sua esibizione tagliata dalla RAI: "È stato bellissimo, molto rock, è entrato anche il tg e l'ho trovata una cosa molto d'avanguardia" ha commentato una volta sceso dal palco. Rai 3, poco prima della fine della sua esibizione, aveva infatti la necessità di togliere la linea al Concertone per darla al Tg3: "È stato perfetto, come avevamo pensato, sennò avrei dovuto tagliare la canzone e ho preferito andare avanti per la piazza".

Morgan a Sanremo 2025?

Morgan e Bugo a Sanremo 2020

Nel 2019, in coppia con Bugo, era stato il protagonista assoluto del Festival con la canzone Sincero e con la bravata che era poi costata ai due l'esclusione dalla gara. Nel corso degli ultimi anni Morgan è intervenuto più volte sulla possibilità di partecipare al Festival, e non solo in qualità di artista. L'ha detto senza mezzi termini: sarebbe assolutamente in grado di fare il direttore artistico della manifestazione, e possiamo solo immaginare che lo farebbe in modo completamente diverso da Amadeus. Intanto ieri, a chi chiedeva se, dopo X Factor, porterebbe bombe atomiche anche a Sanremo, l'ex Bluvertigo ha risposto: "No, lì porterei solo una bomba musicale, perché c'è bisogno di far detonare l'energia musicale. In Italia ce n'è molta, ma è sedata. Dobbiamo portare su quel palco la vera musica e non soltanto l'economia. La musica vive di tante cose non solo di successo e di denaro. I soldi sono uno degli elementi della vita, ma questo mondo invece ne è ossessionato".