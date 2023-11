Morgan cacciato da X Factor dopo gli eccessi dell'ultimo Live? Sky e Fremantle non confermano

Morgan sarebbe già fuori da X Factor. La "soffiata" sarebbe arrivata a FQMagazine da fonti vicine a Sky e a Fremantle (la società che produce il talent). La misura sarebbe dunque colma dopo lo "show" di giovedì 16 novembre, quando, durante il quarto Live dell'edizione 2023, il giudice ha avuto una parola buona per tutti, Michielin compresa. Al momento non ci sono conferme ufficiali nè da parte del network nè da parte della produzione ma, come si legge, "si stanno preparando le carte necessarie al licenziamento".

Morgan contro tutti: cosa è successo nel quarto Live di X Factor 2023

L'abbiamo accennato anche nelle nostre pagelle del quarto Live di X Factor 2023, anche perchè era stato l'evento catalizzatore dell'intera serata. Morgan ha fatto ancora Morgan, e d'altronde aveva sorpreso tutti il buonismo e la relativa pacatezza delle settimane precedenti. Il giudice cantautore, giovedì 16 novembre, ha praticamente litigato con tutti: ha discusso animatamente con Dargen D'Amico (ma nel corso della serata si sono anche chiariti, a scapito dell'esibizione di una concorrente), ha mandato a quel paese Ambra, è stato cattivissimo con Francesca Michielin, ha dato del depresso a Fedez (un momento davvero vergognoso viste anche le recenti confessioni del rapper sulla sua salute mentale).

Con quest'ultimo si è anche pubblicamente scusato, dice di essersi poi spiegato con tutti gli altri, ma a quanto pare la anche stavolta i suoi eccessi hanno messo qualcuno troppo a disagio. D'altronde Morgan ha tuonato anche contro autori e produttori di X Factor, sostenendo di essere vittima di un complotto, schiacciato da un sistema che vuole sfavorirlo e spingerlo al margine.

Non c'è dubbio che il cantautore abbia riportato sotto i riflettori un programma chiaramente agonizzante già da qualche edizione, ma da qualche parte qualcuno deve aver deciso di staccare la spina al "Morgan Show", che sta facendo ormai più numeri di X Factor stesso. Manca la conferma di Sky e Fremantle, come si diceva, ma l'intervista all'ex Bluvertigo pubblicata oggi su Fanpage, tutta già al passato, non corrisponde neppure a una smentita.