Asia Argento pignora la casa a Morgan: "Dovrò andare via a fine mese"

Morgan, entro il 30 aprile, dovrà lasciare la sua casa per iniziativa della sua ex Asia Argento.

Il cantante, da poco diventato giudice di The Voice, ha infatti rivelato a Striscia la Notizia che il Tribunale di Monza ha pignorato e messo all'asta l'edificio in cui vive.

La star della musica, parlando con Valerio Staffelli, ha spiegato quanto accaduto con Asia Argento e Jessica Mazzoli, madri delle sue figlie Anna Lou e Lara: "Ho fatto la quadratura del bilancio con gli alimenti per le mie bambine. A un certo punto non ho più potuto sostenere queste spese perché non mi avevano pagato. Ho scritto alle signore per spiegare che non è che non volessi pagare e hanno fatto il pignoramento della casa".

Morgan, per ora, non ha ancora deciso dove andare: "Immagino che la strada sia grande. Lo spazio c'è, ci sono i prati. Non ho casa".

La difficile situazione economica sembra sia stata causata da una persona che ha gestito in modo sconsiderato e fallimentare i soldi del cantautore, facendo poi perdere i contatti senza dare spiegazioni. Il Tribunale, dopo aver esaminato la richiesta di procedura di espropriazione immobiliare promossa dalla figlia di Dario Argento ha quindi dato il via al pignoramento.