Morgan risponde ad Amadeus e alle polemiche per l'intervento al Maxxi : 'Una serata di alto valore culturale'

L'inaugurazione degli eventi estivi del Maxxi ha scatenato una serie di controversie. Durante l'evento, Vittorio Sgarbi e Morgan sono saliti sul palco e i loro interventi sono stati ampiamente criticati per il loro contenuto sessista e volgare. Anche il ministro della Cultura Sangiuliano ha condannato fermamente tali discorsi. Successivamente, Amadeus ha pubblicato un post polemico su Instagram, che molti hanno interpretato come una risposta alle parole pronunciate dal cantante sul palco.

Oggi Morgan, dalle pagine del magazine MOW (mowmag.com), ha commentato le reazioni, secondo lui ingiustificate a quella serata, definita da Marco Castoldi "una serata di altissimo valore culturale". Morgan è convinto che lui e Vittorio Sgarbi, che ricopre la carica istituzionale di sottosegretario, non debbano scusarsi. "Ho suonato brani di Bruno Martino, Tony Renis e parlato di Leopardi e anche Sgarbi ha ricordato in modo affettuoso la sua vita passata allora bandiamo Don Giovanni e Casanova come figure dalla storia?".

A proposito della presa di distanza del ministro Sangiuliano e del direttore del Maxxi, Morgan dice: "Si sta facendo influenzare da una visione distorta e manipolante, mentre Giuli si sta defilando per timore di perdere il posto" e ancora "Se oggi ci fosse Carmelo Bene, da parte di un pensiero del genere, così arretrato, sarebbe considerato alla pari del mostro di Düsseldorf, se fosse per queste persone verrebbe censurato. Trovo culturalmente violenta l'azione che stanno portando avanti".

Ieri Amadeus, nelle storie di Instagram, ha scritto una frase controversa: "In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare". Molti hanno pensato che quella del conduttore di Sanremo fosse una replica a Morgan che, sempre sul palco del Maxxi, aveva detto, riferendosi ad Amadeus: "Gli hanno fatto firmare un contratto per Sanremo di cinque anni, ed è una cosa antidemocratica. Non dico che lui non abbia competenza musicale, ma è un dato di fatto che non ne capisca molto, quindi non avrebbe dovuto firmare nemmeno per un anno".

"Non penso che Amadeus mi stia dando dell'idiota perché sinceramente non lo sono e di solito lui non è una persona che insulta insultare - ha detto Morgan - Quindi, non credo che lui si riferisca a me, perché non ci sono gli estremi per poter dire che io sono un idiota. Se qualcuno mi dice che sono idiota mi deve dire anche perché lo sono, non mi sembra di averne dato prova, anzi, Amadeus dovrebbe apprezzare il repertorio che ho suonato in quell'occasione", ha affermato il cantante a MOW.