Amadeus solleva polemiche su Instagram: a chi si riferiscono le sue parole?

Amadeus ha condiviso su Instagram una frase che sembra essere rivolta a qualcuno in particolare, anche se il conduttore di Sanremo non ha specificato il destinatario.

Amadeus ha condiviso su Instagram una frase che sembra discostarsi dal suo solito modo garbato di utilizzare i social media. Il conduttore di Sanremo ha menzionato delle persone definite idiote che sembrano desiderare sempre di esprimersi. Nonostante le richieste dei suoi follower, Amadeus non ha fornito ulteriori dettagli riguardo al destinatario specifico della frase.

La frase di Amadeus, che in poche ore è diventata di tendenza su Twitter, nonostante il cattivo funzionamento dei social di Elon Musk in queste ore, dice: "In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare". Nonostante la mancanza di indizi da parte del conduttore dei Soliti Ignoti, sul web sono spuntate le prime ipotesi.

Focalizzando l'attenzione sugli eventi delle ultime ore, non possiamo ignorare la serie di scambi di battute riguardo a Sanremo che hanno avuto luogo tra Vittorio Sgarbi e Morgan durante il loro incontro al Maxxi di Roma. Questa conversazione è stata oggetto di numerose polemiche a causa del linguaggio sessista utilizzato dal sottosegretario alla Cultura.

Nel dibattito riguardante la manifestazione musicale, Vittorio Sgarbi ha espresso il suo dissenso riguardo al ruolo di Amadeus, che svolge sia la funzione di direttore artistico che di conduttore del Festival di Sanremo. "Mi piacerebbe se fosse solo il conduttore, perché deve anche scegliere le canzoni? Non capisco questa cosa", ha affermato il vice ministro.

Morgan, dal suo canto, ha criticato sia il contratto pluriennale firmato da Amadeus con la Rai, sia la sua competenza musicale come direttore artistico. "Hanno fatto firmare un contratto di cinque anni, ed è una cosa antidemocratica. Non dico che lui non abbia competenza musicale, ma è un dato di fatto che non ne capisca molto, quindi non avrebbe dovuto firmare nemmeno per un anno", ha affermato.

Nonostante, come accennato in precedenza, Amadeus non abbia specificato chi fosse il destinatario della sua frase, molti sono dell'opinione che le sue parole siano rivolte proprio al duo composto da Vittorio Sgarbi e Morgan. Fino ad ora, nessuno ha risposto o replicato ufficialmente alle affermazioni.