Morgan e Nina Moric ospiti di Barbara D'Urso, stasera su Canale 5

Morgan e Nina Moric ancora ospiti di Barbara D'Urso, stasera su Canale 5, alle 21:20, per continuare a parlare di due dei casi che più stanno appassionando il pubblico a casa nelle ultime settimane.

La nuova puntata di Live - Non è la D'Urso accoglierà ancora in studio Marco Castoldi, in arte Morgan, ex leader di Bluvertigo ma soprattutto ex partner canoro di Bugo, dopo quanto accaduto all'ultimo Festival di Sanremo. Dopo l'ospitata di una settimana fa, Morgan tornerà stasera negli studi di Canale 5 per affrontare le domande delle 5 sfere ma anche per incontrare la mamma, dopo la chiacchierata in diretta a Vieni da me, dove la signora era tra gli ospiti di Caterina Balivo. Sarà l'occasione per lanciare la docu-fiction su Morgan e Bugo. Si rivelerà un altro grande successo per Barbara D'Urso dopo quella che ha tenuto banco per settimane su Pamela Prati e l'inesistente Mark Caltagirone?

Anche Nina Moric tornerà per sottoporsi alla macchina della verità. Dopo la scorsa puntata, la modella croata è decisa a dimostrare che le accuse di violenza rivolte all'ex Luigi Favoloso non sono menzogne. A confrontarsi con lei in studio ci saranno anche i genitori di Favoloso.

Nel corso della serata ci sarà anche spazio per un confronto tra Barbara Alberti e Francesca Cipriani.

