Morgan in monopattino cerca ancora Bugo intonando "Le brutte intenzioni, la maleducazione" (VIDEO)

In queste ultime ore di isolamento per via della pandemia di Coronavirus, un altro video è diventato virale: Morgan in monopattino che intona per il suo pubblico affacciato alle finestre la canzone Le brutte intenzioni, la maleducazione, rivisitazione del brano Sincero portato a Sanremo, dedicata al suo ex compagno di palco Bugo.

Un'esibizione esilarante, che ha fatto impazzire le persone affacciate ai balconi e alle finestre milanesi e soprattutto il pubblico del web, che ha reso virale il video diffuso da Trash Italiano, in cui Morgan sfreccia sul suo monopattino intonando la famosa canzone che tutti gli amanti del trash ormai conoscono a memoria.

RAGAZZI NON CI CREDO pic.twitter.com/ZuKkQVzBjO — Trash Italiano (@trash_italiano) March 15, 2020

La simpatica esibizione è avvenuta grazie a due ragazze che, affacciate alla finestra di casa loro, hanno invitato il cantante a partecipare al flash mob delle 18, che vede gli italiani affacciarsi e cantare per resistere al Coronavirus. Alla richiesta Morgan risponde positivamente, cantando la canzone dedicata a Bugo: "Sì, facciamo questa: 'Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, e la ingratitudine la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa'"