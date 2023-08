Morgan litiga con il pubblico 'Bifolchi, andate a sentire Fedez' e poi un insulto omofobo (VIDEO)

Ieri, 26 agosto 2023, Morgan è stato protagonista di uno spiacevole episodio. L'ex frontman dei Bluvertigo ha rivolto insulti al pubblico presente per assistere allo spettacolo intitolato 'Segnali di vita e di arte', dedicato a Franco Battiato nel contesto del Festival della Bellezza. Marco Castoldi è passato dagli insulti omofobi come 'froc.. di mer..' ad altri più generici, definendo il pubblico come 'bifolchi'.

La manifestazione si è svolta presso il Parco Archeologico di Selinunte, e circolano diversi video online che documentano l'alterco tra il cantante e alcuni spettatori accorsi al concerto. Non è del tutto chiaro quale sia stata la causa della disputa, ma sembra che molti presenti si aspettassero che Morgan eseguisse alcune canzoni di Franco Battiato, l'illustre cantautore siciliano a cui era dedicata la serata.

Quando dal pubblico si è alzato l'invito a cantare almeno qualche canzone di Battiato, Morgan ha perso la testa. "Vai a casa tua, non te lo meriti lo spettacolo sei venuto a rompere i coglio..". e ancora "Fate ridere, siete stupidi, la società è una mer..", Qualcuno lo ha invitato a smetterla e a pensare a cantare, ma il prossimo giurato di XFactor ha replicato "Io sono un personaggio, vai a vedere Marracash, Fedez, fr... di mer..".

Mentre gran parte del pubblico rumoreggiava e protestava, Morgan ha continuato "È bella questa scena vero? Sono abituato a cose molto più gravi. Siete bifolchi, avete pagato e non sapete chi sono. State zitti, rispettate quello che state vedendo. È arte, non la vedrete da un'altra parte.". Poi, dopo essersi seduto al piano, parlando con uno spettatore gli ha chiesto perché ridesse "Trovi ridicola la scena vero - ha detto - la tua faccia da schiaffi mi ricorda un poco...alto grasso, hai proprio la faccia di uno che ride quando deve prendere gli schiaffi".

A chi gli chiedeva di suonare Battiato ha risposto: "Perché devo andare a cac..? Perché non ho cantato le canzoni di Battiato e ho fatto altri capolavori? Ma tu cosa c'entri con Battiato? Canta e stop? Siete gente senza dignità".