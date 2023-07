Fiorello prende in giro Morgan e Vittorio Sgarbi in un video dopo gli attacchi al Sanremo di Amadeus

Fiorello sempre dalla parte dell'amico Amadeus. In un video registrato con il co-conduttore di Viva Rai2, Fabrizio Biggio, lo showman siciliano ha attaccato Morgan e Vittorio Sgarbi con la consueta ironia. Il motivo? Quanto dichiarato dai due sul palco del MAXXI contro Sanremo e il suo direttore artistico.

Che la frase di Amadeus sugli idioti fosse riferita al cantautore e al critico d'arte - sottosegretario alla Cultura per il Governo Meloni - non era un mistero ma le parole e la presa di posizione di Fiorello tolgono ora ogni dubbio. E nella querelle che vede da una parte il direttore artistico di Sanremo e dall'altra la "strana coppia" apparsa sul palco del MAXXI, il conduttore di Viva Rai2 sa bene da che parte stare. Dopo le dichiarazioni sulla presunta incompetenza musicale di Amadeus e sulla sua "scandalosa" gestione della kermesse canora, è arrivato il momento di pagare il conto per Sgarbi e "genio Morgan", irrimediabilmente colpiti dagli strali dell'ironia di Fiorello.

"Ho letto una frase di Amadeus. Ha postato 'sta frase che ci ha lasciato un po'... Sai con chi ce l'aveva molto probabilmente? Ce l'aveva con l'Onorevole Sgarbi e con il genio Morgan. Molto probabilmente. Perché? che cosa hanno detto Sgarbi e Morgan? Che Amadeus non sarebbe capace di fare quello che sceglie le canzoni di Sanremo. E avete ragione, avete ragione. Hai ragione Sgarbi, hai ragione genio Morgan. Non è capace". Hanno esordito così i due conduttori, che sono poi passati al lungo elenco di successi ascrivibili alla "gestione Amadeus". "Fai rumore: brutta, non sei capace [...] E Dove si balla di Dargen D'Amico? Per un anno è durata quella canzone e ancora adesso in discoteca la mettono. Non sei capace, Amadeus. Ha ragione Sgarbi, ha ragione genio Morgan. Apri tutte le porte, orrenda. Chi l'ha scelta? Amadeus non sei capace. Brividi, brividi. Ha fatto emozionare milioni di persone. E chi l'ha scelta? Amadeus. I Maneskin. Zitti e buoni, addirittura vincono l'Eurofestival. Li hai rovinati!".

Fino a chiudere il breve intervento con un sarcastico augurio: "Adesso lanceremo una petizione affinché Morgan diventi il direttore artistico, così finalmente potremo sentire canzoni di successo, belle. Non queste cacate che ha scelto Amadeus [...] Così impari Amadeus e vedrai il successo che avrà poi Morgan come direttore artistico!".