Morgan Freeman: "Non riesco a capire chi è contrario al vaccino per il Covid"

In occasione della sua partecipazione virtuale all'ultima puntata di The Daily Show With Trevor Noah, Morgan Freeman ha criticato le persone che non si fidano del vaccino contro il Covid e ha sottolineato, piuttosto, l'importanza di prestare fiducia nei confronti di medici e scienza.

Morgan Freeman in una scena di Un'impresa da Dio

Come riportato da The Huffington Post, Morgan Freeman ha dichiarato: "Mi auguro che persone del genere cambino idea e accettino di farsi inoculare le dosi di vaccino. Non riesco a capire come si possa essere contrari all'idea di farsi vaccinare contro questa piaga. I fatti sono chiari, sappiamo per quale motivo si muoia e abbiamo un antidoto!".

A inizio settimana, Morgan Freeman è stato uno degli ultimi attori a incoraggiare le iniezioni di vaccino contro il Covid. Apparso in TV, l'interprete ha affermato: "Non sono un medico ma ho estrema fiducia nella scienza. Se vi dico una cosa del genere, le persone mi credono. Quindi sono qui per dirvi che io mi fido della scienza e del vaccino. Se vi fidate di me, vi vaccinerete e contribuirete a rendere il mondo un posto migliore". Lo spot è stato realizzato dal gruppo nonprofit The Creative Coalition.

Tra i maggiori successi di Morgan Freeman è possibile annoverare A spasso con Daisy, Robin Hood - Principe dei ladri, Gli spietati, Le ali della libertà, Una settimana da Dio, Million Dollar Baby, Invictus - L'invincibile e la trilogia de Il cavaliere oscuro.