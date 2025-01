Morgan Freeman: Capodanno con Al Green sulle note di Let's Stay Together

Morgan Freeman e Al Green hanno trascorso le prime ore del 2025 insieme nel locale dell'attore in Mississippi, il Ground Zero Blues Club. Per l'occasione, Freeman è salito sul palco insieme alla star della musica.

Insieme, hanno eseguito un duetto sulle note della celebre canzone di Green del 1971, Let's Stay Together. Il brano aveva raggiunto la vetta della famosa classifica Billboard Hot 100.

L'esibizione di Morgan Freeman

La star di Million Dollar Baby ha pubblicato delle foto della performance sul proprio account X con la scritta:"Abbiamo accolto il nuovo anno con Al Green and Kingfish al Ground Zero ieri sera. Buon anno a tutti!".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Uno dei grandi sogni dell'attore pare fosse proprio quello di esibirsi su un palcoscenico con una delle leggende della musica americana, Al Green, e con l'esibizione dell'altra sera ha potuto esaudire il suo desiderio.

Il locale di Morgan Freeman

Il Ground Zero Blues Club è stato aperto nel 2001 da Morgan Freeman insieme a Eric Meier, Howard Stovall e Bill Luckett. L'obiettivo era quello di 'celebrare il ricco patrimonio blues della zona e fornire un luogo in cui questa tradizione potesse continuare'.

Raramente Morgan Freeman appare in pubblico; l'ultima volta che venne immortalato fu lo scorso novembre al ristorante Giorgio Baldi di Los Angeles. Prossimamente, Morgan Freeman parteciperà a Now You See Me 3, al fianco di un nutrito cast che comprende Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Ariana Greenblatt, Lizzy Caplan, Isla Fisher, Rosamund Pike, Justice Smith, Dominic Sessa e Dave Franco.