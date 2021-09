Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren e Danny DeVito nel noir Sniff

Supercast per il noir Sniff che vedrà le star Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren e Danny DeVito al servizio del regista premio Oscar Taylor Hackford in una reinvenzione del genere.

Un primo piano di HelenMirren a Berlino 2020

La sceneggiatura di Sniff, firmata da Tom Grey, si apre quando due residenti muoiono in circostanze sospette in una comunità di pensionati di lusso. Il detective in pensione Joe Mulwray (Morgan Freeman) viene convinto a tornare in azione dal suo ex compagno William Keys (Danny DeVito) così i due scoprono un mondo nascosto fatto di sesso, droga e omicidi nella ricca comunità controllata dal boss Harvey Stride (Al Pacino) e dalla femme fatale, The Spider (Helen Mirren). Sniff è l'acronimo di Senior Nursing Institute & Family Foundation.

Adam Goodman e Matt Skiena produrranno il noir con la loro Dichotomy Creative Group, insieme a Taylor Hackford e alla sua Anvil Films. Tom Grey si occuperà della produzione esecutiva.

"Sono sempre stato un grande fan dei film noir, ma non ne ho mai realizzato uno, anche se ho fatto Against All Odds", ha dichiarato Taylor Hackford a Deadline. "Era un remake di Le catene della colpa, che è uno dei migliori film noir di sempre. Non volevo fare un film per il semplice gusto di farlo, ma è stata una fonte d'ispirazione. Adam e Matt Skiena mi hanno inviato la sceneggiatura attraverso il mio agente, e ne sono stato felice. Uno sceneggiatore esordiente che ha uno uno stile straordinario e comprende il senso del genere noir è una rarità. L'intero concetto di ambientare un film noir in una comunità di pensionati per ricchi... stanno proliferando in tutti gli Stati Uniti mentre la generazione del baby boom arriva alla pensione. Ci sono molti soldi in ballo e le persone vogliono vivere in un ambiente bellissimo. Quello che ha fatto Tom Gray è stato mostrare cosa si nasconde sotto la superficie. Ho pensato che fosse un'idea brillante, ha capito la natura del buon noir - la storia oscura, i personaggi incredibilmente contorti - e ho pensato che avesse un ottimo controllo. Adam e Matt hanno detto 'Se vuoi utilizzarla è tua'. Ho incontrato lo scrittore, Tom Grey, e ci siamo subito trovati in sintonia, abbiamo lavorato insieme, lui scriveva e io mettevo idee. E poi abbiamo messo insieme un cast di altissimo livello. E ognuno ha un ruolo meritevole del proprio talento".