Morgan, dopo Sanremo 2020, ospite di Barbara D'Urso stasera su Canale 5

Dopo aver creato il caos a Sanremo 2020, Morgan è stato annunciato come ospite di Barbara D'Urso a Live - Non è la D'Urso, stasera su Canale 5.

Morgan va a sfogarsi da Barbara D'Urso dopo il caos di Sanremo 2020: sarà ospite, stasera su Canale 5, di Live - Non è la D'Urso. Il suo ormai ex amico Bugo, invece, ha ribadito il proprio punto di vista su Rai1, nella Domenica In di Mara Venier, in diretta dalla cittadina ligure.

Stasera 9 febbraio, dunque, Morgan sarà ospite nel salotto di Live - Non è la D'Urso per raccontare cosa è successo prima e dopo quei minuti sul palco dell'Ariston che sono già entrati nella storia del Festival di Sanremo. In 70 anni infatti non era mai successo che un concorrente venisse squalificato per defezione, per aver abbandonato il palco neppure a metà dell'esibizione.

Marco Castoldi potrà quindi ribadire al cospetto di Barbara D'Urso la propria versione dei fatti, dopo averne già parlato ieri in conferenza stampa e aver rilasciato pesanti dichiarazioni contro il suo compagno d'avventura Bugo.

Torna anche la pace, quindi, tra la conduttrice partenopea e il musicista, che solo alcuni mesi fa aveva attaccato lei e Mediaset per un'ospitata mancata. Morgan parlerà anche dei problemi legati alla casa di Monza da cui è stato sfrattato lo scorso giugno, e della multa che dovrebbe pagare alla RAI dopo quanto accaduto a Sanremo nel corso della quarta serata.