Sanremo 2020: Morgan dovrà pagare 48mila euro di rimborso

La sceneggiata avvenuta tra Morgan e Bugo sul palco di Sanremo 2020 potrebbe costare molto cara al duo, ben 48mila euro a testa di rimborso, per l'esattezza. Il festival ha infatti intrapreso attraverso Codacons il percorso di richiesta risarcimento per l'incresciosa performance di venerdì 7 febbraio, che ha già decretato l'esclusione immediata della coppia dalla gara musicale. La decisione sarà quindi in mano alla Corte dei Conti, dove lunedì verrà presentato un esposto per la definizione di "eventuali danni erariali".

Al Festival di Sanremo 2020 non è proprio andata giù la lite in diretta tra Morgan e Bugo. Come è ormai arci-noto, durante la quarta serata della kermesse, la coppia è salita sul palco per cantare il pezzo Sincero, ma fin dalle prime note è stato chiaro che qualcosa non andava. Morgan ha infatti cambiato totalmente il testo della canzone, traformandola in un atto di accusa nei contronti del collega. Bugo ha quindi abbandonato il palco sospendendo l'esibizione e obbligando Amadeus a dichiarare la loro squalificazione dalla gara.

Il comportamento della coppia sanremese ha infastidito non poco i dirigenti, che attraverso il presidente Carlo Rienzi dichiarano: "Quanto avvenuto ieri sul palco dell'Ariston, con Morgan che ha modificato in modo illecito il testo della canzone, ha determinato non solo una palese violazione del regolamento del festival, ma anche un danno economico alla Rai, in relazione ai soldi pagati alla coppia Morgan e Bugo che si è di fatto autoesclusa dalla gara."

Per ogni concorrente, il Festival sborsa infatti una cifra per la copertura delle spese. L'esposto di Codacons alla Corte dei Conti chiederà quindi che tale cifra venga restituita, obbligando di fatto Morgan, e Bugo, a pagare 48mila euro ciascuno come rimborso per il proprio auto-sabotaggio. Senza contare, per altro, a tutti i cantanti esclusi dalla competizione per far posto ai due.