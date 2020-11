Morgan ad Asia Argento: "Ti abbraccio e piango Daria con te e Anna Lou"

Morgan ha salutato Daria Nicolodi con un lungo post su Facebook: il cantante ricordando la complicità con la mamma di Asia Argento ha voluto abbracciare l'ex compagna e la figlia Anna Lou per la perdita della nonna.

Daria Nicolodi è morta ieri 26 novembre all'età di 70 anni. Oggi l'ex marito della figlia dell'attrice di Profondo Rosso, Asia Argento ha volto ricordarla con un lungo post su Facebook in cui esprime il suo cordoglio all'ex compagna e alla figlia: "Asia, ti abbraccio, piango con te e con Anna Lou la sua nonna D, e con il piccolo Nicola, anche la sua nonna D. Che dispiacere, che dolore, io ho voluto tanto bene a tua mamma, lei era sempre mia complice, ricordo quando io e te avevamo difficoltà era sempre presente, non si spazientiva mai".

Morgan ha avuto un buon rapporto con l'ex suocera che, quando la relazione tra l'ex frontman dei Bluvertigo e Asia iniziò a sgretolarsi, provò a consolarlo e rincuorarlo "Lei sapeva consolare, anche se magari dentro aveva la chiara consapevolezza di come stavano le cose, eppure non ha mai rinunciato a dare una speranza, a vedere anche solo un dettaglio che era quello positivo, e io mi sentivo risollevato - scrive Morgan - Poi, dopo un po', riusciva a trasformare la mia malinconia addirittura in surreale ironia, perché sapeva ridere, amava ridere, adorava trovare l'aspetto comico della tragedia, e la telefonata che era partita in lacrime si concludeva in esilaranti battute".

L'attrice fiorentina è stata una donna di grande cultura e Morgan ricorda i libri che gli ha regalato facendogli scoprire autori e capolavori della letteratura che "sceglieva ad hoc" per lui. "Libri - scrive il cantante - che avevano la chiave della vita, della mia vita e io trovavo me stesso in quei libri. Cioran, Céline, Lautréamont, e quando mi regalò Lautréamont mi precisò con immenso entusiasmo che quel libro iniziava con la virgola! Che gioia condividere quei particolari, che raffinatezza, che intellettuale, che bello il tempo speso con lei".

Il post è accompagnato da un video con dei fotogrammi estrapolati dal videoclip dei Bluvertigo "L'assenzio" diretto da Asia Argento, il brano di sottofondo e Liebestod di Morgan in cui compare anche la voce della figlia di Daria. La parte finale del post è dedicata al primo incontro tra Marco Castoldi e Daria Nicolodi che avvenne in Sardegna e il cantante lo ricorda così: "quando la scorsi da lontano vidi una figura concreta, una donna magra e alta con un leggero vestito blu, e aveva la sicurezza nei movimenti, androgina, e quando si avvicinò le vidi il viso, pieno di espressione, un viso che mostrava le parole e i pensieri". "Ciao Asia, mi dispiace tanto. Marco", conclude così il post Morgan.