Morbius, Jared Leto beve del sangue in una nuova foto!

Jared Leto ha condiviso una nuova foto dal set di Morbius, il nuovo cinecomic Sony, in cui l'attore beve del sangue per entrare nel personaggio!

Le riprese di Morbius, il film in cui Jared Leto vestirà i panni di uno degli antagonisti più noti di Spider-Man, sono in corso a Manchester e l'attore ha condiviso sui suoi social una foto in cui sembra proprio bere del sangue da un contenitore a forma di sacca per le trasfusioni.

Da sempre Jared Leto ha mostrato il suo fascino per le interpretazioni nelle quali immergersi, una delle quali gli ha portato il Premio Oscar grazie a Dallas Buyers Club. Anche stavolta l'attore sembra fare sul serio e ha condiviso con i suoi fan una foto mentre si trova in macchina e beve qualcosa da una sacca per le trasfusioni. Probabilmente per avvicinarsi sempre di più al personaggio, Jared ha anche riempito la foto di piccoli vampiri in alto, oltre a molti cuori:

Il produttore di Spider-Man Avi Arad ha dichiarato che i fan saranno davvero felici di quello che succederà nel film:

"Aspettate perché quando vedrete il suo aspetto e cosa abbiamo creato con il suo personaggio, ve ne innamorerete. Ci sono tanti altri personaggi in arrivo poi, vedrete. Questo è solo l'inizio."

Morbius, the Living Vampire, noto proprio come il Vampiro vivente, nonostante faccia parte del mondo Marvel, verrà sviluppato all'interno dell'universo cinematografico della Sony, così come il tanto discusso Venom. Ad affiancare il premio Oscar per Dallas Buyers Club ci saranno: Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Chris Dood e, verosimilmente, anche Tyrese Gibson.

Il personaggio, apparso per la prima volta nel 1971 - il numero 101 di The Amazing Spider-Man -, si chiama Michael Morbius ed è uno scienziato con una rara malattia del sangue. Nel tentativo disperato di trovare una cura va incontro a effetti collaterali inaspettati che lo trasformano in un pericoloso vampiro. Per la Sony, dopo il successo al botteghino di Venom, c'è la speranza che anche questo titolo possa fare altrettanto, se non di più. L'uscita è prevista per il 31 luglio 2020.