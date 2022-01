Moonfall: "Un sequel? Dipende dal successo del film" dice Roland Emmerich

Roland Emmerich ha recentemente dichiarato che il sequel di Moonfall potrebbe essere realizzato in futuro e che tutto dipende dal successo del primo film. Conosciuto per aver diretto Independence Day, The Day After Tomorrow, 2012 e Sotto assedio - White House Down, il lavoro di Emmerich è stato spesso elogiato per le sue immagini accattivanti e gli effetti rivoluzionari.

Moonfall: una foto del film

Moonfall è destinato a diventare uno dei film indipendenti più costosi di tutti i tempi, con un budget di 140 milioni di dollari, battendo il precedente film di Emmerich, Midway, un dramma sulla seconda guerra mondiale. La pellicola narra la storia della luna che, uscendo dall'orbita della terra, costringe due astronauti e un complottista a tentare di impedirne la collisione con la Terra. In seguito i tre scoprono che, in realtà, la luna non è affatto quello che sembra.

Durante un'intervista di ComicBook.com, il regista ha parlato del suo interesse relativo alla realizzazione di un eventuale Moonfall 2, svelando così che, dopo la fine del primo film, molto probabilmente non sarà tutto perduto e la Terra non verrà completamente distrutta dall'impatto.

Moonfall: una foto del film di Roland Emmerich

"Sì, forse Moonfall è il progetto perfetto da questo punto di vista perché potrei decidere di continuare la storia, ma questo accadrà solo se il film avrà abbastanza successo." Ha spiegato Roland Emmerich. "Non dimenticatevi di questo aspetto. La luna cade sulla terra, ma questa è soltanto la storia secondaria. È cosa si nasconde veramente dietro alla Luna che conta... in ogni caso io sono un grande sostenitore del fatto che non si svelano troppe cose su un film durante il tour promozionale, quindi questo è quanto".