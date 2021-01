Moonfall: Michael Peña sostituisce Stanley Tucci nel sci-fi di Roland Emmerich

Michael Peña sostituisce Stanley Tucci in Moonfall affiancando Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer, Halle Berry e Donald Sutherland nel disaster movie fantascientifico di Roland Emmerich.

Michael Peña avrebbe concluso l'accordo per sostituire Stanley Tucci in Moonfall, sci-fi di Roland Emmerich attualmente in preparazione. Secondo Deadline, Peña interpreterà un ricco venditore di auto di nome Tom Lopez.

Michael Peña è TK nel film The Lucky Ones

A quanto pare, Stanley Tucci sarebbe stato costretto a rinunciare all'ingaggio in Moonfall a causa delle restrizioni nei viaggi dovute all'emergenza sanitaria. Oltre a Michael Peña, il thriller fantascientifico celebra l'arrivo nel cast di Carolina Bartczak, Maxim Roy e Stephen Bogaert.

Carolina Bartczak interpreterà Brenda, affezionata e fedele moglie di Tom Lopez; Maxim Roy sarà invece Gabriella Auclair, rude capitano dell'esercito il cui spirito combattivo la aiuterà a salvare il mondo insieme a un manipolo di eroi. Stephen Bogaert interpreterà il Direttore della NASA Albert Hutchings.

Roland Emmerich: le quattro variazioni del disaster movie moderno

In Moonfall si racconta cosa accade quando una forza misteriosa sposta la Luna dalla sua orbita intorno alla Terra, minacciando quindi di stravolgere la vita come la conosciamo. Quando mancano solo alcune settimane prima dell'impatto con il nostro pianeta, un team improbabile intraprende una missione nello spazio, lasciando alle spalle tutte le persone che amano e rischiando tutto pur di riuscire ad atterrare sulla Luna e salvare il nostro pianeta.

Fanno parte del cast Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer, Halle Berry, Donald Sutherland e Eme Ikwuakor. Diretto da Roland Emmerich, Moonfall entrerà in produzione nei prossimi mesi a Montreal, in tempo per l'uscita fissata nel 2022.