Monster: Evan Peters sarà il mostro di Milwakee nella serie Netflix di Ryan Murphy

Evan Peters sarà il protagonista di Monster: The Jeffrey Dahmer Story, miniserie Netflix firmata da Ryan Murphy e Ian Brenna e dedicata al mostro di Milwakee. Nel cast anche Niecy Nash, Penelope Ann Miller, Shaun J. Brown e Colin Ford affiancheranno Richard Jenkins, annunciato in precedenza.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story ricostruisce la vicenda di uno dei più noti serial killer americani, Jeffrey Dahmer (Evan Peters), dal punto di vista delle sue vittime. La serie affronterà temi come l'incompetenza della polizia e l'apatia che permisero al killer del Wisconsin di spargere terrore e morte indisturbato per almeno 10 anni. Inoltre il fatto che Dahmer fosse un giovane bianco e di bell'aspetto lo ha aiutato a scampare a polizia e giudici evitando di pagare per i crimini commessi.

Penelope Ann Miller e Richard Jenkins interpreteranno i genitori del serial killer Dahmer, la madre Joyce e il padre Lionel. Niecy Nash sarà la protagonista femminile della miniserie, Glenda Cleveland, vicina di casa di Dahmer che chiamò la polizia numerose volte provando ad allertare anche l'FBI sui comportamenti sospetti del suo vicino, ma invano. Shaun J. Brown sarà Tracy, l'ultima possibile vittima di Dahmer che riuscì a sfuggire alla violenza del mostro guidando la polizia al suo appartamento e causandone l'arresto Chazz.

Il pilot di Monster sarà diretto da Carl Franklin.