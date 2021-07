Monster Beach, la nuova serie da oggi su Cartoon Network

Un'estate mostruosa, all'insegna di surf, musica e tanto divertimento: in arrivo su Cartoon Network (canale 607 di Sky) la nuovissima serie animata in prima TV assoluta Monster Beach: l'appuntamento è a partire da oggi 5 luglio, dal lunedì al venerdì, alle ore 19.25.

Fare surf con gli orchi, prendere il sole in compagnia di zombie e tuffarsi in acqua insieme a incredibili creature marine: benvenuti a Monster Beach, la spiaggia più divertente e mostruosa che abbiate mai visto. Sui lidi sabbiosi dell'Isola di Iki-Iki, dove la convivenza tra mostri ed esseri umani è all'insegna dell'armonia e del divertimento, arrivano i due fratelli Jan e Dean, che si sono appena trasferiti sull'isola per stare insieme allo zio Woody. In questo luogo baciato dal sole e infestato da mostri, molto simpatici e decisamente poco mostruosi, i due fratelli vivranno un'estate indimenticabile, all'insegna di avventure selvagge, musica e surf.

Locandina di Monster Beach

Jan è una surfista esperta e dallo spirito libero, sempre alla ricerca di nuove avventure, mentre suo fratello Dean è un vero nerd che alla tavola da surf e le onde preferisce la tecnologia e la terra ferma. Legati da grande affetto e complicità, i due fratelli vivono con l'originale e un po' strampalato Zio Woody, che ha scelto di cambiare vita per trasferirsi sull'isola. Fin da subito Jan e Dean riusciranno a integrarsi nella realtà di Monster Beach, perfettamente a loro agio con le creature fuori dal comune che abitano questo luogo.

Qui i due fratelli conosceranno Widget, la bionda zombie composta da pezzi di corpo umano e con un grande cuore, Brainfreeze, un orco un po' sciocco e pronto ad affrontare qualunque sfida, Soldato Perduto, un super soldato marines dai modi un po' rigidi ma molto amato dalla comunità di mostri, e infine Mutt, creatura pelosa e bizzarra amante del surf e dell'adrenalina. Punto di ritrovo di Monster Beach è il Madge's Diner, il locale gestito da Mad Madge. Tra mille avventure alla ricerca dell'onda perfetta, Jan e Dean saranno impegnati a contrastare Dr. Knutt, malvagio abitante di Monster Beach, uno sciamano megalomane che trascorre il suo tempo ad escogitare piani su come conquistare il mondo.