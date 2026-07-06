Il monologo della speziale, in arrivo il nuovo anime del regista tra ninja e dinosauri: Jurassic Shadows

Dall'Anime Expo arriva uno degli annunci più insoliti dell'anno. Norihiro Naganuma, regista di Il monologo della speziale, ha presentato Jurassic Shadows, un anime originale che unisce ninja, dinosauri e fantascienza. Il progetto è già in produzione e sarà affiancato anche da un adattamento manga.

Ninja contro dinosauri: il nuovo progetto di Norihiro Naganuma

Durante l'Anime Expo è stato presentato ufficialmente Jurassic Shadows, nuova serie originale diretta da Norihiro Naganuma, autore conosciuto soprattutto per il lavoro svolto su Il monologo della speziale. Per il regista si tratta di un cambio di rotta evidente: dopo opere caratterizzate da atmosfere più misurate, questa volta il focus sarà un action puro costruito attorno a uno scontro decisamente insolito.

L'idea di partenza mette infatti uno contro l'altro ninja e dinosauri, aggiungendo anche un elemento inatteso come il kesho, il trucco tradizionale giapponese, destinato ad avere un ruolo centrale nell'universo della serie. In occasione dell'annuncio sono stati diffusi anche un primo trailer promozionale e una concept visual, pensati per offrire un assaggio dell'identità estetica del progetto.

Accanto a Naganuma torneranno numerosi collaboratori già coinvolti in Il monolgo della speziale. Yukiko Nakatani firmerà il character design, Misato Aita sarà responsabile del colore e Shouji Hata curerà il comparto sonoro. La sceneggiatura è invece affidata a Kenta Ihara, noto per il suo lavoro su Saga of Tanya the Evil, mentre la colonna sonora porterà la firma di Shuhei Mutsuki, compositore già apprezzato in Lycoris Recoil. L'animazione sarà realizzata dallo studio cannoncode, con il progetto sviluppato e prodotto da SlowCurve e Avex Pictures.

Una Tokyo del futuro dove i dinosauri vivono tra gli esseri umani

La storia è ambientata nella Tokyo del 2029 e ribalta una delle convinzioni più radicate sulla preistoria. In questo universo narrativo i dinosauri non si sono mai davvero estinti. Dopo l'impatto dell'asteroide che avrebbe dovuto cancellarli dalla Terra, la loro specie è sopravvissuta trasmettendo il proprio patrimonio genetico agli esseri umani attraverso l'ibridazione.

Da allora queste creature si nascondono in mezzo alla popolazione, mimetizzandosi tra le persone comuni mentre continuano a cacciare gli esseri umani nell'ombra. A contrastarle esiste un antico ordine segreto di ninja che utilizza il Ryugesho, uno speciale pigmento capace di risvegliare ricordi ancestrali. Applicando questa sostanza sul proprio corpo, i guerrieri riescono a evocare il potere dei dinosauri e a trasformarlo in un'arma contro i loro avversari.

Quando le creature decidono di passare all'offensiva con l'obiettivo di eliminare definitivamente l'umanità, lo scontro tra le due specie diventa inevitabile. Da una parte predatori rimasti nascosti per secoli, dall'altra combattenti che sfruttano lo stesso retaggio preistorico per opporsi alla loro avanzata.

Per il momento non sono stati annunciati né il cast vocale né una finestra di uscita, ma il progetto continuerà ad ampliarsi anche fuori dalla televisione. Kodansha ha infatti confermato che è già in lavorazione un adattamento manga, destinato ad accompagnare il debutto di quello che si presenta come uno degli anime originali più curiosi e imprevedibili annunciati quest'anno.