Monogatari, la serie adattata da una tra le light novel più amate in Giappone, torna con un'altra stagione

"Monogatari" e il ritorno dei racconti "mostruosi"

Tra giochi di parole, monologhi a spirale e mostri interiori, Monogatari non ha mai seguito le regole del tempo lineare. E neppure adesso sembra voler cambiare abitudine. È stato infatti confermato un nuovo episodio della serie anime ispirata all'universo narrativo di Nisio Isin, precisamente nella cornice dell'ambiziosa stagione OFF & MONSTER, che prosegue l'adattamento delle sue opere più eccentriche. Nessuna data d'uscita ufficiale per ora, ma un'immagine promozionale - key visual - ci regala uno sguardo malinconico e simbolico su cinque personaggi fondamentali: Shinobu, Nadeko, Ononoki, Hachikuji e Tsukihi. Figure che non solo hanno attraversato le molte stagioni del franchise, ma che rappresentano anche alcuni dei momenti più complessi - e affettivamente carichi - dell'intera saga.

L'episodio annunciato sarà diretto da Midori Yoshizawa con la supervisione del veterano Akiyuki Simbo, ormai colonna portante dello stile visionario della serie. Ai disegni ci sarà Akio Watanabe, mentre Fuyashi Tou collaborerà alla composizione narrativa. Il progetto, dunque, promette coerenza estetica e continuità autoriale, due pilastri essenziali per un'opera che ha sempre fatto della forma una seconda sostanza.

L'universo di Monogatari non si è mai accontentato di raccontare una storia alla volta. Questo nuovo episodio, che con ogni probabilità continuerà a esplorare la cosiddetta Off Season, potrebbe aprire la strada all'adattamento di racconti ancora inediti come Yoimonogatari e Amamarimonogatari. Una vera manna per i fan, affamati di contenuti dopo un lungo silenzio produttivo. E se la cronologia resta volutamente scomposta - la stagione ha già mescolato titoli come Orakamonogatari, Shinobumonogatari, Wazumonogatari e Nadekomonogatari - è proprio in questo caos calcolato che la serie trova il suo respiro più autentico.