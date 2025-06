100 Girlfriends, l'anime controverso conquista un record mondiale difficilmente battibile

The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You conquista un Guinness World Record per il monologo più lungo nella storia dell'animazione giapponese: oltre 7.000 caratteri giapponesi in una dichiarazione d'amore fuori misura. Un primato sorprendente per l'irriverente serie romantica-parodica, che con questa trovata potrebbe spianare la strada a una terza stagione.

100 Girlfriends: il record più romantico (e assurdo) dell'animazione

Nell'epoca dei numeri, dove lo streaming detta legge e le classifiche si fanno guerra a colpi di click, c'è chi riesce a farsi notare non per quanti spettatori raccoglie, ma per quanto a lungo ama. È il caso di Rentaro Aijo, protagonista dell'anime-parodia The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You, che ha appena conquistato uno dei Guinness World Record più improbabili dell'intera storia animata. Non parliamo di visualizzazioni da capogiro né di picchi di gradimento, ma di una dichiarazione d'amore da oltre 7.000 caratteri giapponesi, pari a più di 2.000 parole in inglese, pronunciata nel 24° episodio della seconda stagione. Un fiume in piena, una valanga romantica che non si ferma mai: "Rentaro dichiara il suo amore a tutte le sue fidanzate, una dopo l'altra, in una maratona vocale che sfida la resistenza e la grammatica".

L'anime, uscito nel 2023 e fresco di chiusura della seconda stagione a marzo 2025, è un inno alla comicità surreale e all'eccesso amoroso. La scena del record non solo è accelerata per non risultare eterna, ma verrà anche celebrata con un evento speciale che vedrà coinvolti i doppiatori e - si vocifera - la versione integrale a velocità normale potrebbe trovare spazio nel Blu-ray in uscita. È un caso emblematico di come l'anime possa sorprendere anche fuori dalle regole del mercato: mentre altri show competono per battere Solo Leveling in termini di hype, le 100 fidanzate sfilano con un Guinness sotto braccio.

Che si tratti di genio o di follia - probabilmente entrambe - The 100 Girlfriends ha trovato una sua inconfondibile voce nel marasma dell'animazione contemporanea. Prodotto da Bibury Animation Studios, il titolo si è fatto amare per la sua assurdità ben dosata, il ritmo scoppiettante e una satira dichiarata dei cliché sentimentali del genere harem. E adesso, con un Guinness World Record nel curriculum, le possibilità di una terza stagione si fanno più concrete che mai. Al momento, nessuna conferma ufficiale, ma dopo il rapido annuncio della seconda stagione, i fan non si dovrebbero stupire di ricevere presto una nuova notizia in merito. Magari non annunciata da Rentaro.