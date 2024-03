Monkey Man: il secondo trailer del film che segna l'esordio alla regia di Dev Patel

Universal Pictures ha condiviso il secondo trailer del film Monkey Man, che segna l'esordio alla regia dell'attore Dev Patel e debutterà nei cinema italiani il 4 aprile.

Nel video si introducono i tragici eventi che sono alla base della voglia di vendetta del protagonista e la preparazione del giovane, che si trasforma in una 'bestia' per raggiungere il suo obiettivo.

Di cosa parla Monkey Man

Il candidato all'Oscar Dev Patel (Lion - La strada verso casa, The Millionaire) realizza un sorprendente debutto alla regia con un thriller d'azione che racconta la ricerca di vendetta di un uomo contro i leader corrotti che hanno ucciso sua madre e continuano a vittimizzare sistematicamente i poveri e i deboli.

Ispirato alla leggenda di Hanuman, simbolo di forza e coraggio, Monkey Man vede Patel nei panni di Kid, un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove, notte dopo notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da lottatori più famosi in cambio di denaro.

Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per infiltrarsi nell'enclave della sinistra élite della città. Mentre il suo trauma infantile ribolle, le sue mani misteriosamente sfregiate scatenano una esplosiva ondata di vendetta per regolare i conti con gli uomini che gli hanno tolto tutto.

Monkey Man, l'esordio alla regia di Dev Patel convince tutti: punteggio quasi perfetto su Rotten Tomatoes

Il cast tecnico e artistico

Monkey Man è diretto da Dev Patel a partire dalla sua storia originale e dalla sua sceneggiatura con Paul Angunawela e John Collee (Master & Commander: Sfida ai confini del mare).

Il cast internazionale del film comprende Sharlto Copley (District 9), Sobhita Dhulipala (Made in Heaven), Pitobash (Million Dollar Arm), Vipin Sharma (Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio), Ashwini Kalsekar (Ek Tha Hero), Adithi Kalkunte (Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio), Sikandar Kher (Aarya) e Makarand Deshpande (RRR). Monkey Man è prodotto da Dev Patel, Jomon Thomas (Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio, L'uomo che vide l'infinito), il premio Oscar® Jordan Peele (Nope, Scappa - Get Out), Win Rosenfeld (Candyman, serie Hunters), Ian Cooper (Nope, Noi), Basil Iwanyk (John Wick, Sicario), Erica Lee (John Wick, Silent Night - Il silenzio della vendetta), Christine Haebler (Shut In, Bones of Crows) e Anjay Nagpal (produttore esecutivo di Bombshell - La voce dello scandalo, Greyhound - Il nemico invisibile).

I produttori esecutivi sono Jonathan Fuhrman, Natalya Pavchinskya, Aaron L. Gilbert, Andria Spring, Alison-Jane Roney e Steven Thibault.

Universal Pictures presenta una produzione Bron Studios, un film Thunder Road, una produzione Monkeypaw, una produzione Minor Realm/S'Ya Concept, in associazione con WME Independent e Creative Wealth Media.