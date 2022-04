Monica Vitti sarà sepolta al Verano di Roma, assieme De Filippo, Gassman, De Sica e Sordi

Monica Vitti verrà sepolta nel cimitero monumentale del Verano a Roma: l'Assemblea capitolina ha approvato all'unanimità, con 29 voti favorevoli, una delibera per la concessione di un loculo provvisorio al Verano per l'amatissima attrice romana, deceduta lo scorso 2 febbraio.

1962: Monica Vitti e Alain Delon sul set di L'eclisse

Dopo Ennio Morricone e Gigi Proietti lo storico cimitero della Capitale, che in passato ha accolto artisti del calibro di Trilussa, Peppino De Filippo, Sibilla Aleramo, Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Vittorio De Sica, si prepara ad abbracciare anche la Vitti, scomparsa nella sua abitazione a Roma il 2 febbraio 2022, all'età di 90 anni, a causa di una malattia neurodegenerativa simile all'Alzheimer.

Sabrina Alfonsi, l'assessore all'Ambiente di Roma Capitale, ha spiegato: "La delibera vuole onorare la memoria di Monica Vitti, una delle attrici più popolari non solo di Roma ma dell'intero Paese, dandole la possibilità, come già fatto per altre grandi personalità, di essere sepolta al Cimitero monumentale del Verano. Cimitero che noi stiamo anche riqualificando proprio perché possa diventare un luogo e un parco storico della città, dopo averlo trovato in condizioni di degrado".

Monica Vitti in una scena del film L'avventura (1960)

Giulia Tempesta e Giammarco Palmieri, i consiglieri delle Commissioni Bilancio e Ambiente del Campidoglio, la scorsa settimana avevano dichiarato: "Ci tenevamo davvero a discuterne presto, a sottolineare l'importanza che assume per noi questo atto che non è solo tecnico, ma esprime la profonda stima e riconoscenza nei confronti di questa grande attrice e del suo lascito artistico per tutti noi".