Mixer di Giovanni Minoli: Monica Vitti e Claudio Baglioni, ospiti della puntata di stasera su Rai 3

Mixer - Vent'anni di televisione

Stasera 9 marzo su Rai 3 in seconda serata torna, con una nuova puntata, Mixer - Vent'anni di televisione di Giovanni Minoli. Il viaggio nella storia del rotocalco d'attualità che ha segnato un'epoca. prosegue con gli storici faccia a faccia con Gianni Agnelli, Monica Vitti, Claudio Baglioni e Giovanna Amati.

Nell'ampio "Faccia a faccia" del 1984 con Gianni Agnelli, l'avvocato più celebre d'Italia propone la sua visione rispetto a svariati temi, dalla politica, parlando del governo Craxi e dell'operato di Berlinguer, rispondendo ai giudizi che personaggi come Scalfari, La Malfa e Romiti hanno dato su di lui, fino al rapporto con i sindacati, il potere, la ricchezza, le donne e l'amore. Segue una sua breve riflessione sul potere dei mass media negli Stati Uniti e sulla relazione tra democrazia e potere economico. Il Presidente della Fiat e della Juventus, infine, racconta alcuni aneddoti calcistici, come quando desiderò di ingaggiare un giovanissimo Maradona, segnalandolo invano a Boniperti.

Nel "Faccia a faccia" del 1985 con Claudio Baglioni dopo l'uscita del disco "La Vita è Adesso", invece, il cantautore rivela il motivo della sua pausa di 4 anni dalla musica e del suo trasferimento temporaneo a Londra, per poi concentrarsi sul sentimento dell'amore come ispirazione artistica e su come la nascita di suo figlio lo abbia cambiato.

Per lo spettacolo nel 1986 Rosalia Polizzi incontra Monica Vitti: l'indimenticabile attrice apre il suo album dei ricordi, parlando della sua infanzia e l'innata passione per la recitazione, per poi riflettere sul valore della bellezza e ironizzare sulla futura vecchiaia; infine, davanti alla location del suo ultimo film, Flirt, ragiona su quella che lei chiama "Follia alternativa, quasi positiva".

Si passa allo sport con l'intervista del 1985 di Mimmo Spina a Giovanna Amati, l'ultima donna ad aver partecipato a un campionato mondiale di Formula 1. La pilota romana racconta i suoi esordi nel mondo dei motori, dalla scuola di pilotaggio fino al campionato di Formula 3, sul rapporto con la propria femminilità in rapporto con la sua professione e sul proprio futuro, dove immagina una numerosa famiglia.

Chiudono la puntata i Mixerabili con gli sketch, fra gli altri, di Syusy Blady, Patrizio Roversi e Vito (Stefano Bicocchi).