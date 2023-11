Monica Bellucci è Maria Callas nel documentario in onda stasera su Rai 1 in prima visione assoluta

Stasera su Rai 1 alle 23:30, all'interno di Speciale Tg1, va in onda il documentario su Maria Callas con Monica Bellucci, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2023.

Monica Bellucci diventa Maria Callas per il documentario Maria Callas: Lettere e Memorie, in onda stasera su Rai 1 alle 23:30 all'interno di Speciale Tg1 in prima visione assoluta, dopo la presentazione in anteprima alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Cosa racconta Maria Callas: Lettere e Memorie

Maria Callas: Lettere e Memorie - Monica Bellucci in una foto del film

Il documentario è il racconto del tour internazionale dello spettacolo teatrale omonimo, interpretato da Monica Bellucci, che ha girato il mondo dal novembre 2019 al gennaio 2023, ripercorrendo la vita della donna più che dell'artista, la sua fragilità e vulnerabilità. Un confronto tra due epoche, quella di oggi e quella di ieri, e la sintonia tra due donne che, sebbene provenienti da ambiti diversi, sono accomunate dall'amore per l'arte. La vasta ricerca di materiale di archivio ci permette di fare un tuffo nel passato, quel passato da cui ancora oggi traiamo ispirazione.

Maria Callas: Lettere e Memorie, diretto da Tom Volf e Yannis Dimolitsas, arriva a pochi giorni dal centenario della nascita di Maria Callas, detta la Divina. La leggendaria cantante lirica, celebrata ancora oggi a quasi cinquant'anni dalla sua scomparsa, era nata infatti il 2 dicembre 1923.

Le parole di Monica Bellucci

Monica Bellucci, alla sua prima esperienza teatrale, ha dichiarato di essere rimasta affascinata dalla figura di Maria Callas. "Questa donna ispira tanto ancora oggi e non è solo la grande soprano, la diva, la divina" - ha affermato l'attrice - "è una donna che aveva un cuore sincero e semplice, è stata coraggiosa, ha voluto divorziare quando in Italia non si poteva, ha sacrificato la giovinezza per il lavoro e quando ha incontrato Onassis ha sacrificato tutto quello che aveva ottenuto nella vita per amore".