Monica Bellucci, sua figlia Deva Cassel nello spot di Dolce & Gabbana (video)

Come sua madre Monica Bellucci, anche Deva Cassel fa da testimonial a Dolce & Gabbana. Lo spot in cui appare è diventato virale e la somiglianza con l'attrice è impressionante.

Si dice che buon sangue non mente, ma anche i geni difficilmente mentono. Un'ulteriore conferma arriva da Deva Cassel, figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci. La ragazza a 15 anni è stata scelta per il lancio della nuova fragranza primaverile di Dolce & Gabbanaa, la griffe italiana che ha avuto tra le sue testimonial più luminose sua madre Monica.

Nello spot, che è stato girato a Ravello, nella costiera Amalfitana, Deva appare nel suo abito bianco di pizzo. Il nome del profumo pubblicizzato è Dolce Shine, il video è stato caricato sull'account Youtube di Dolce & Gabbana.

L'accattivante presentazione del video calza a pennello per Deva "Sorridente e radiosa, la bella ragazza Dolce si muove dal giardino alle strade di Ravello sulla Costiera Amalfitana. In questa ariosa città in cima alla collina, lei brilla di una luce tutta sua. Vestita con un etereo abito bianco, con in mano un mazzo di fiorii, l'affascinante ragazza diffonde la gioia a tutti".

I commenti degli utenti sono tutti per lei, per la sua bellezza e per l'incredibile somiglianza di Deva Cassel a sua mamma Monica Bellucci.