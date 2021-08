Monica Bellucci e Carole Bouquet, baci e passione nel trailer di Fantasie

Monica Bellucci e Carole Bouquet sono una coppia lesbica in Fantasie, il film francese che racconta le dinamiche sessuali di diversi personaggi. Nel trailer, le due attrici si scambiano baci e gesti pieni di passione, per la gioia dell'interprete italiana che, di recente, ha ammesso di aver accettato la parte proprio per poter baciare la collega.

Non è passato inosservato il trailer di Fantasie, titolo italiano del film francese Les Fantasmes. Il filmato in questione, infatti, mostra alcune scene bollenti che coinvolgono anche due attrici affascinanti come Monica Bellucci e Carole Bouquet: sono loro a comporre la coppia omosessuale del film diretto da David Foenkinos e Stéphane Foenkinos, pronto ad accendere i riflettori sulle dinamiche sessuali di una serie di personaggi di età differenti. Nel trailer vediamo Monica Bellucci e Carole Bouquet molto affiatate: le due sembrano non riuscire a rimanere lontane l'una dall'altra, talmente tanta è la passione tra di loro. "Ho accettato di fare questo film perché volevo baciare Carole Bouquet", ha dichiarato Monica Bellucci in una recente intervista a Paris Match, aggiungendo: "È stato solo molto semplice recitare scene di intimità con lei. Parla e sorride molto, ma poi emana sempre una forma di mistero che mi attrae terribilmente".

Una commedia francese a tema sessuale, dunque, che vede protagonisti anche Karin Viard (The Perfect Nanny), Suzanne Clément (Mommy), Jean-Paul Rouve (C'est la Vie! - Prendila come viene), Joséphine Japy (Amore a seconda vista), Denis Podalydès (L'ufficiale e la spia), Céline Sallette (The Returned), Nicolas Bedos (Un amore sopra le righe), Ramzy Bedia (Proiettile vagante), Alice Taglioni (Tutti i ricordi di Claire), Joséphine de Meaux (Dheepan - Una nuova vita) e William Lebghil (C'est la Vie!). Il film è prodotto da Mandarin Production, l'affermata compagnia di Eric e Nicolas Altmayer, i cui trascorsi includono The Innocents di Anne Fontaine e Summer 85 e Grazie a Dio di Francois Ozon. Stephane Foenkinos è un regista e agente di casting, e suo fratello David è un romanziere acclamato dalla critica. La coppia ha precedentemente collaborato nel film del 2011 La Delicatesse con Audrey Tautou e François Damiens, e ne Il complicato mondo di Nathalie, con Karin Viard.

Ecco la sinossi di Fantasie: Di fronte alle loro fantasie più nascoste, sei coppie cercano di esplorare gli aspetti più oscuri delle loro vite intime. Sei domande sull'accesso al piacere. Dai giochi di ruolo all'astinenza, passando per l'esibizionismo, sei storie diverse intorno allo stesso interrogarsi su cosa sia il desiderio oggi.