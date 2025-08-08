Monica Barbaro e Callum Turner star della nuova rom-com del regista di Tutti tranne te

Il regista Will Gluck, dopo il successo ottenuto con Tutti tranne te, proverà a conquistare il pubblico con One Night Only, la nuova commedia romantica prodotta da Universal Pictures.

I protagonisti del film saranno Monica Barbaro e Callum Turner e la distribuzione nelle sale del progetto dovrebbe avvenire il 7 agosto 2026.

Cosa racconterà One Night Only

La sceneggiatura di One Night Only è stata scritta da Travis Braun, inserita nella Black List del 2024, e Will Gluck ne ha firmato la versione definitiva.

Lo script originale, considerato dagli esperti uno dei più interessanti non ancora prodotti, aveva al centro due sconosciuti che cercano di trovare qualcuno con cui avere un rapporto nell'unica notte dell'anno in cui è legale fare sesso prima del matrimonio.

Secondo le fonti di Deadline, Monica Barbaro e Callum Turner sono sempre stati gli interpreti che il filmmaker considerava perfetti per i ruoli dei due protagonisti.

I recenti progetti di Monica e Callum

L'attrice ha attirato l'attenzione del pubblico e della critica grazie alla parte di Joan Baez in A Complete Unknown (di cui potete leggere la nostra recensione), il film su Bob Dylan diretto da James Mangold con star Timothee Chalamet. Monica è attualmente coinvolta nella produzione di Artificial, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino che vede nel cast anche Andrew Garfield, suo partner nella vita reale, e Yura Borisov.

Callum Turner presenterà invece tra qualche settimana alla Mostra del Cinema di Venezia il film Rose of Nevada, scritto e diretto da Mark Jenkin. Tra i suoi prossimi progetti c'è anche Eternity accanto a Elizabeth Olsen e Miles Teller, in arrivo in anteprima mondiale al Toronto Film Festival.

L'attore è inoltre nel cast di Neuromancer, la serie di Apple TV+ tratta dal romanzo di William Gibson.