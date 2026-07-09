Mondiali 2026, da Madonna a Shakira, FIFA prepara un intervallo da Super Bowl per la prima volta

La finale dei Mondiali di calcio è sempre stata uno degli appuntamenti sportivi più seguiti del pianeta. Per la prima volta nella storia però, la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 ospiterà un vero spettacolo dell'intervallo. Sul palco saliranno artisti come Justin Bieber, BTS, Madonna e Shakira, in un evento ideato anche per sostenere un'importante iniziativa benefica dedicata all'istruzione.

Una finale sempre più vicina allo spettacolo americano

L'appuntamento è fissato per il 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, dove si assegnerà il titolo mondiale. Durante l'intervallo della finale andrà in scena uno spettacolo musicale della durata di circa undici minuti, il primo organizzato nella storia della competizione.

La direzione artistica è stata affidata a Chris Martin, frontman dei Coldplay, che ha contribuito a costruire un cast internazionale capace di rappresentare mondi musicali molto diversi tra loro. Tra i protagonisti annunciati figurano i BTS, Justin Bieber, Madonna e Shakira, ai quali si aggiungeranno Burna Boy, il PS22 Chorus e una partecipazione speciale dei personaggi di Sesame Street.

Oltre all'intrattenimento, l'iniziativa avrà anche una finalità benefica. Lo spettacolo sosterrà infatti il FIFA Global Citizen Education Fund, progetto che punta a raccogliere 100 milioni di dollari per finanziare programmi dedicati all'istruzione e all'accesso allo sport per bambini e ragazzi in diverse aree del mondo.

Bieber ha commentato con entusiasmo il progetto, sottolineando come la manifestazione rappresenti molto più di un semplice concerto. "La Coppa del Mondo FIFA riesce a unire il mondo come poche altre cose. Sono felice di prendere parte a questo halftime show e ancora di più sapendo che contribuirà ad ampliare l'accesso all'istruzione per tanti bambini."

La FIFA guarda al modello del Super Bowl

La scelta di introdurre uno spettacolo musicale durante la finale riflette una strategia ormai evidente: trasformare la Coppa del Mondo in un evento capace di unire sport, intrattenimento e cultura pop su scala globale. Negli ultimi mesi alcuni degli artisti coinvolti hanno già preso parte alle iniziative legate al torneo. Justin Bieber è stato avvistato durante la partita della nazionale statunitense contro il Paraguay, mentre Shakira e Burna Boy si sono esibiti a Città del Messico con Dai Dai, il brano ufficiale della competizione.

Secondo le stime diffuse dagli organizzatori, il Mondiale 2026 potrebbe generare un impatto economico compreso tra i cinque e i sei miliardi di dollari nei tre Paesi ospitanti: Stati Uniti, Canada e Messico.

L'ispirazione dichiarata resta il celebre halftime show del Super Bowl, diventato nel corso dei decenni uno degli eventi musicali più importanti dell'anno. Nato come semplice esibizione delle marching band universitarie, oggi richiama alcune delle più grandi star della musica internazionale e viene seguito ogni anno da oltre cento milioni di spettatori.

Con questa prima edizione, la FIFA prova a importare quella formula anche nel calcio mondiale. Se l'esperimento convincerà pubblico e organizzatori, il halftime show potrebbe diventare una presenza fissa delle future finali della Coppa del Mondo.