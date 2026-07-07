Mondiali 2026, Svizzera-Colombia stasera: dove vederla, orario e probabili formazioni

I Mondiali 2026 entrano nel vivo stasera con l'ultimo, decisivo scontro diretto degli ottavi di finale. Nella splendida cornice del BC Place di Vancouver, in Canada, si affronteranno la Svizzera e la Colombia. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 22:00 italiane (le 13:00 locali), in un match che promette spettacolo ed emozioni. Entrambe le formazioni arrivano all'appuntamento imbattute e determinate a strappare il pass per i quarti di finale, dove la vincente troverà una tra Argentina ed Egitto.

Ultime dai campi e probabili formazioni

Il cammino delle due squadre finora racconta storie di grande solidità. La Svizzera guidata da Murat Yakin arriva a questo scontro da imbattuta e con un percorso quasi netto: dopo il pareggio al debutto contro il Qatar, gli elvetici hanno convinto tutti travolgendo la Bosnia-Erzegovina e superando i padroni di casa del Canada. Dall'altra parte, la Colombia ha strappato la qualificazione vincendo il proprio girone grazie al successo decisivo firmato da Arias contro il Ghana, confermando la pericolosità del proprio collettivo e l'esperienza delle sue stelle offensive.

In casa Svizzera, l'attenzione è tutta sui leader carismatici: Kobel difenderà i pali, mentre Akanji e capitan Granit Xhaka gestiranno i ritmi della squadra. In attacco Ndoye e Vargas supporteranno l'unica punta Embolo. La Colombia risponde affidandosi alla fantasia e all'esperienza di James Rodríguez sulla trequarti, pronto a innescare la velocità di Luis Díaz e la fisicità del terminale offensivo Córdoba. Probabili formazioni

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Vargas, Manzambi; Embolo.

Colombia (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucimí, Mojica; Lerma, Puertas; Arias, Rodríguez, Díaz; Córdoba.

James Rodríguez

Dove vederla in tv e in Streaming

Il calcio d'inizio al BC Place, a Vancouver è previsto alle 22:00 ore italiane (le 13:00 ora locale). La sfida Svizzera-Colombia sarà visibile in chiaro su Rai 1, telecronista Luca De Capitani. Commento tecnico di German Denis. In streaming: gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da smart TV, PC, tablet e smartphone. La gara sarà disponibile in streaming anche su DAZN per gli abbonati alla piattaforma con la telecronaca di Riccardo Mancini e Alessandro Budel.

Calendario degli ottavi

Sabato 4 luglio

Canada- Marocco (0-3)

(0-3) Paraguay-Francia (0-1)

Domenica 5 luglio

Brasile-Norvegia (0-2)

Lunedì 6 luglio

Messico- Inghilterra (2-3)

(2-3) Portogallo-Spagna (0-1)

Martedì 7 luglio