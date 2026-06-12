Shakira accende i Mondiali 2026 ma la Rai "la spegne" in diretta, poi si scusa

Shakira è stata tra le grandi protagoniste della cerimonia d'apertura dei Mondiali 2026, ma il suo show si è trasformato in un caso televisivo: la diretta Rai si è interrotta proprio sul più bello, scatenando la reazione del pubblico.

Ieri, giovedì 11 giugno, dallo storico Estadio Azteca di Città del Messico è andata in scena la prima delle tre cerimonie di apertura dei Mondiali 2026, evento inaugurale del torneo organizzato dalla FIFA insieme ai Paesi ospitanti. Uno show seguito in tutto il mondo, trasmesso in Italia sia da DAZN sia dalla Rai, ma finito al centro delle polemiche per una scelta editoriale che ha fatto discutere milioni di telespettatori.

Il momento più atteso della serata, l'esibizione di Shakira accompagnata da Burna Boy sulle note dell'inno Dai Dai, è stato infatti interrotto pochi istanti prima del finale per lasciare la linea al TG1. Una decisione che ha scatenato reazioni immediate sui social, con migliaia di utenti che hanno criticato la gestione della diretta.

Shakira e Burna Boy

Le scuse della Rai e le altre cerimonie tra Toronto e Los Angeles

Le polemiche hanno costretto la Rai a intervenire con una nota ufficiale, parlando di "un errore nella gestione del timing finale" e di una scelta operativa legata alla necessità di rispettare la scaletta e il passaggio informativo al telegiornale.

Nel comunicato, l'azienda ha spiegato che la programmazione era regolata da vincoli tecnici ed editoriali condivisi con la FIFA e che l'interruzione anticipata sarebbe stata una conseguenza della gestione dei tempi della diretta, pur esprimendo rammarico per quanto accaduto e promettendo maggiore attenzione nella copertura dei grandi eventi internazionali.

La cerimonia di apertura all'Azteca è stata la prima di un ciclo di tre eventi: le prossime si terranno a Toronto e a Los Angeles, completando il percorso inaugurale del Mondiale organizzato tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Il Comunicato dell'Azienda di Stato

"In merito all'interruzione della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio, si precisa che la Rai ha operato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli editoriali e tecnici stabiliti dalla Fifa per la gestione dell'evento. L'interruzione un minuto prima della conclusione della performance musicale di Shakira è da attribuire a una valutazione operativa legata al rispetto della scaletta e al passaggio di linea al Tg1. Si è trattato di un errore nella gestione del timing finale, per il quale Rai esprime rammarico verso il pubblico. Resta confermato che tutte le altre fasi della copertura sono state realizzate in coerenza con le indicazioni ricevute e con gli standard editoriali del servizio pubblico.La Rai ribadisce il proprio impegno a garantire una copertura sempre più attenta e puntuale dei grandi eventi internazionali".