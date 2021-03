Monday: Sebastian Stan e Denise Gough nel trailer del film

Monday, il nuovo film con star Sebastian Stan, ha ora il primo trailer in attesa dell'arrivo nelle sale americane e in streaming previsto per il 16 aprile.

Nel video si assiste a un incontro che dà il via a una storia d'amore, tra feste e momenti più intimi, ostacolata dalla personalità dei due protagonisti.

Il film Monday è stato diretto dal regista greco Argyris Papadimitropoulos, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Rob Hayes. I protagonisti sono Sebastian Stan e Denise Gough.

Al centro della trama ci saranno Chloe e Mickey, due americani auto-distruttivi che vivono ad Atene e nelle isole greche e sono coinvolti in un'intensa storia d'amore. Quando Chloe sta per lasciare la Grecia decide di lasciare il suo lavoro e provare a scoprire se il weekend di passione può trasformarsi in una relazione duratura.

Sebastian Stan sarà protagonista, tra poco più di una settimana, anche della serie The Falcon and the Winter Soldier accanto ad Anthony Mackie. Denise Gough ha invece recitato recentemente in Colette.