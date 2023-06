Momentum stasera su Canale 20 Mediaset: cast e trama del thriller con Morgan Freeman

Il film Momentum sarà trasmesso stasera, 8 giugno, su Canale 20 Mediaset in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, di produzione statunitense e sudafricana, è stata diretta da Stephen S. Campanelli. Adam Marcus e Debra Sullivan sono gli autori della sceneggiatura. La colonna sonora è di Laurent Eyquem. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Momentum: Trama

Alex Farraday è un'affascinante ladra che si trova costretta a lottare per sopravvivere dopo una rapina andata male. La donna è la sola testimone del brutale assassinio di uno dei suoi complici da parte di una pericolosa gang criminale. Le cose si complicano quando Alex entra in possesso di una misteriosa chiave che la stessa banda, capeggiata dallo psicopatico Mr. Washington, rivuole a tutti i costi.

Momentum: Curiosità

Momentum è stato distribuito per la prima volta negli Stati Uniti 16 ottobre 2015.

Il film è stato presentato in anteprima il 12 luglio 2015 al Festival internazionale del cinema di Odessa e presentato il 22 luglio al Fantasia International Film Festival di Montréal.

Le scene con Morgan Freeman sono state girate in due giorni.

Momentum il film di debutto del regista Stephen S. Campanelli, che in precedenza aveva lavorato come macchinista per il regista Clint Eastwood.

Momentum: Traler e Critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Critica: Momentum è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 26% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 18 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.5 su 10

Momentum: Interpreti e personaggi