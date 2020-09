Mom: Anna Faris lascia la serie e i fan non la prendono bene

La prossima stagione di Mom non vedrà Anna Faris nel suo cast. L'attrice ha infatti deciso dopo sette anni di abbandonare la sitcom di CBS di cui era protagonista assieme al Premio Oscar Allison Janney.

Stando a quanto riportato da Deadline, l'uscita di scena di Faris - che nello show interpreta Christy, la figlia di Bonnie Plunkett (Janney) - sarebbe stata finalizzata durante lo hiatus forzato dall'emergenza sanitaria, e al momento gli sceneggiatori della serie starebbero scrivendo la nuova stagione tenendo conto della cosa (la sua assenza verrà indirizzata anche on screen).

Un'immagine della serie televisiva Mom, con Anna Faris e Allison Janney

"Questi ultimi sette anni sul set di Mom sono stati i più gratificanti della mia carriera" ha confermato l'attrice "Sono estremamente grata nei confronti di Chuck, degli sceneggiatori, e dei miei incredibili colleghi per aver creato un'esperienza lavorativa così meravigliosa. E mentre il mio viaggio nei panni di Christy è giunto al termine, permettendomi di cogliere altre opportunità, guarderò la prossima stagione e farò il tifo per la mia famiglia televisiva".

Lo show creato da Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky e Gemma Baker per CBS in associazione con Warner Bros. TV, ha avuto inizio nel 2013, ed è stato fin da subito uno dei più graditi in tv nel reparto comedy, arrivando ad ottenere il rinnovo per 8 stagioni

"Fin dal concepimento di Mom, Anna è sempre stata la prima e unica scelta per interpretare Christy" ha dichiarato Lorre in un comunicato congiunto con WB e CBS "Siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a raccontare in questi sette anni che Anna è stata con noi. Le auguriamo il meglio, e la ringraziamo per la sua bellissima performance come Christy".

I fan della serie stanno già mostrando tutto il loro disappunto sui social, come riporta anche BuzzFeed, chiedendo all'attrice di ripensarci.

Anna Faris leaving 'Mom' ahead of new season. I’m devastated 😭😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/WGjw0aWz4B — Chad 🏳️‍🌈 (@ch4d86) September 4, 2020

"Anna Faris lascia lo show? Sono devastato!".

@MomCBS omg! I just hear! ANNA FARIS IS LEAVING “MOM”! Say it ain’t so! She is half the show!!! Please don’t go Anna! There are other ways to do other projects while on the show! Take a break? Don’t leave!! Each actor is so crucial to the show! But Anna and Allison’s chemistry!!! — Buqe Osmani (@BuqeOsmani) September 5, 2020

"@MomCBS omg! Ho appena sentito che Anna Faris se ne è andata da Mom! Ditemi che non è così! È praticamente metà dello show! Per piacere Anna, non andartene! Ci sono altri modi per dedicarsi ad altri progetti mentre continui a portare avanti la serie! Prenditi una pausa? Non andartene! Ogni attore è cruciale per lo show! Ma Anna e Allison hanno una tale chimica!!!".

anna faris is leaving mom I HATE IT HERE — ray🦋 (@ludgatesbitch) September 4, 2020

"Anna Faris abbandona Mom ODIO QUESTA COSA!"