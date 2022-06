Anna Faris: "Mi sono trasformata in un'altra persona dopo il mio primo divorzio"

Anna Faris crede di aver vissuto un profondo "cambiamento" dopo aver attraversato il suo primo divorzio: l'attrice, 45 anni, è stata intervistata questo giovedì da Chelsea Handler e ha parlato della fine dei suoi primi due matrimoni, prima quello con Ben Indra ed in seguito quello con Chris Pratt, con il quale ha anche avuto un figlio.

"Sono come una specie di veterana del divorzio perché ho divorziato due volte", ha detto la Faris alla Handler. "Per me è stato davvero difficile la prima volta. Mi sono trasformata in un'altra persona, una persona che non riconoscevo. Sono sempre stato il tipo di persona che ha sempre il frigorifero pieno e che organizza cene... beh, almeno era così quando avevo degli amici".

"Dopo la mia separazione da Indra mi sono ritrovata in questo appartamento con solo birra e senape in frigo", ha continuato l'attrice. "Uscivo tutto il tempo. Non avevo nessuno a cui scrivere o chiamare... d'altro canto è stato un periodo incredibilmente liberatorio".

"Sono praticamente tornata a quando avevo 17 anni. Ero solita andare nei bar e pensare: 'Guardatemi, sono pericolosa'. In ogni caso ero anche terrorizzata dal fatto di non essere una brava amante. Soprattutto quando ero più giovane, ero così imbarazzata del mio corpo. Non volevo che nessuno lo vedesse. Ma volevo essere desiderata disperatamente", ha concluso Anna Faris.