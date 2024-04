Molly Shannon protagonista di una serie comedy in lavorazione alla HBO

Quasi 30 anni dopo aver iniziato a lavorare insieme al Saturday Night Live, Molly Shannon e Steve Koren sono tornati a collaborare per una serie comica, che è attualmente in fase di sviluppo alla HBO. Shannon e Koren sono produttori esecutivi di questo progetto senza titolo, scritto da Koren e interpretato da Shannon.

Si tratta della storia di una donna (Shannon) profondamente dipendente dalle notizie e dai pettegolezzi sulle celebrità. Dopo che amici e familiari l'hanno finalmente affrontata, la donna accetta di farsi aiutare. Dove? Nello stesso posto in cui si fanno aiutare le star: un lussuoso centro di riabilitazione per celebrità a Malibu. Invece di affrontare i suoi demoni, si comporta come se fosse il Four Seasons. Una volta lì, entra in contatto con la sua giovane star preferita e deve decidere se tornare dalla sua famiglia o raggiungerla a Hollywood.

Il produttore esecutivo, insieme a Shannon e Koren, è il manager di lunga data di Shannon, Steven Levy. Shannon e Koren si sono incontrati per la prima volta nel 1995, quando entrambi partecipavano al SNL e hanno lavorato insieme a una serie di sketch, tra cui Superstar, da cui è stato tratto un film interpretato da Shannon e scritto da Koren.

Molly Shannon in una scena dell'episodio Competition di Kath and Kim

Molly Shannon

Tre volte candidata agli Emmy, Shannon ha trascorso sei stagioni come membro della compagnia di repertorio del SNL. Nel 2017 ha vinto il premio Indie Spirit Award come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Other People, scritto e diretto da Chris Kelly. In seguito si è riunita con Kelly, recitando nella serie The Other Two di Comedy Central/Max, scritta da lui e Sarah Schneider, e ottenendo una nomination ai Critics Choice Award 2021 per il suo ruolo.

Shannon ha recitato anche in I Love That For You di Showtime, che le è valso una nomination agli Indie Spirit Award. Nel 2021, ha collaborato con Mike White in The White Lotus della HBO. Recentemente Shannon è stata vista anche in A Good Person di Zach Braff e reciterà nella quarta stagione di Only Murders In the Building di Hulu.