Molly Ringwald, è morto suo padre Bob Ringwald, musicista jazz

Il padre di Molly Ringwald, il musicista jazz Bob Ringwald, è morto lo scorso 2 agosto all'età di 80 anni e la notizia è stata ufficializzata dall'attrice di tanti cult anni 80, come Bella in rosa e Breakfast Club. Le cause della morte di Ringwald non sono state specificate.

Bob Ringwald era nato a Roseville, una piccola cittadina vicino a Sacramento, in California. Molly ha spiegato che suo padre era quasi del tutto cieco da bambino e da adolescente ha perso completamente la vista. Nel post con cui ha diffuso la notizia su Instagram Molly Ringwald ha scritto "È con il cuore pieno di dolore che la mia famiglia saluta mio padre. Mi considero molto fortunata ad averlo avuto nella mia vita tanto tempo. Robert Scott Ringwald 1940-2021"

Robert Ringwald aveva iniziato a prendere lezioni di pianoforte all'età di 8 anni, negli anni aveva imparato a suonare anche la chitarra e il banjo. All'età di 17 anni si era fatto crescere la barba in modo da poter sembrare più grande per poter lavorare nei locali notturni come pianista. Dopo aver scoperto la musica di Louis Armstrong, dal jazz moderno era passato al jazz tradizionale, è stato tra gli organizzatori del primo Sacramento Jazz Festival nel 1974.

L'attrice, nota per il ruolo di Anne Juergens in La vita segreta di una teenager americana, ha ricordato la natura goliardica del padre "Chiunque conoscesse Bob conosceva anche il suo senso dell'umorismo", Robert Scott Ringwald aveva una mail list di persone a cui inviava le sue barzellette.