Logan Lerman, 100 ore a letto per Oh, Hi!: “Una delle esperienze più gratificanti della mia carriera”

Nel film Oh, Hi!, la star di Percy Jackson interpreta un ragazzo immobilizzato a letto, ma nella vita reale sogna di costruire una famiglia e trova un nuovo equilibrio tra set e futuro personale.

Logan Lerman ha trascorso oltre 100 ore a letto per interpretare il protagonista di Oh, Hi!, nuova commedia romantica diretta da Sophie Brooks. Un'esperienza tanto particolare quanto immersiva per l'attore, diventato celebre con Percy Jackson e oggi trentatreenne, che nella pellicola veste i panni di Isaac, un ragazzo in condizioni precarie dopo una rottura sentimentale.

Per Lerman, questa è stata una delle esperienze più insolite della sua carriera, ma anche una delle più appaganti, tanto da definirla "quasi terapeutica".

La trasformazione di Lerman in un ruolo fisicamente vincolante

In Oh, Hi!, Isaac viene lasciato ammanettato al letto da Iris, la sua compagna, subito dopo una rivelazione scioccante. La sceneggiatura, ironica e pungente, ha conquistato Lerman per la sua struttura narrativa atipica e per l'elemento fisico del ruolo: "Ogni giorno mi infilavo nel letto sul set e ci restavo per ore. Il letto diventava il mio spazio scenico", ha raccontato. Se da un lato la parte non ha richiesto sforzi di movimento, dall'altro l'ha esposto emotivamente e fisicamente: "Essere nudo ogni giorno davanti alla troupe era la vera sfida".

Hunters 2: Logan Lerman in una scena della nuova stagione della serie Amazon

Lerman, cresciuto a Los Angeles in una famiglia di podologi, si è avvicinato alla recitazione durante il divorzio dei genitori. Il suo debutto importante avvenne a soli 14 anni in Quel treno per Yuma, accanto a Christian Bale. Dopo il successo planetario di Percy Jackson e Noi siamo infinito, ha saputo reinventarsi in ruoli più maturi in Fury, Bullet Train e la serie Hunters. "A un certo punto non volevo più essere visto come un eterno adolescente con lo zaino in spalla", ha ammesso.

Con Oh, Hi! Lerman si cimenta anche in un registro comico inedito. L'esperienza sul set è stata talmente positiva da aprirgli nuove strade, compresa una partecipazione nella prossima stagione di Only Murders in the Building. "Recitare con Martin Short e Steve Martin è stato surreale. Temevo di rovinare l'immagine che avevo di loro, ma sono persone splendide", ha raccontato.

Logan Lerman in una scena di Indignazione

Nonostante il successo, Lerman afferma di non avere un piano preciso per la sua carriera. "Preferisco lasciare spazio all'imprevisto. In compenso, organizzo tutto nella vita privata", ha detto scherzando. Dopo anni di instabilità sentimentale, ha trovato l'amore con la ceramista Ana Corrigan, con cui si è fidanzato due anni fa. "Ora sogno dei figli. E ironicamente, questa stabilità mi aiuta a lavorare meglio".